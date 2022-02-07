https://ria.ru/20220207/facebook-1771486437.html
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook - РИА Новости, 07.02.2022
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook
Федеральный суд Австралии отклонил в понедельник ходатайство компании Facebook Inc, пытающейся избавиться от отвинений в нарушении австралийских законов об... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:45
2022-02-07T14:45
2022-02-07T14:45
в мире
ирландия
австралия
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cbbc3e149a6d151c8d5b8510bbe7982.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральный суд Австралии отклонил в понедельник ходатайство компании Facebook Inc, пытающейся избавиться от отвинений в нарушении австралийских законов об охране частной информации, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Австралийского комиссара по защите информации.Комиссар Анджелин Фалк в этом сообщении приветствовала решение суда и заявила, что будет продолжать дело в надежде "услышать существенные проблемы". В марте 2020 года она подала в суд на Facebook Inc и Facebook в Ирландии по обвинениям в нарушении австралийского законодательства.Тогда судья также согласился с комиссаром в том, что Facebook фактически делал бизнес в Австралии и собирал частную информацию в этой стране.Со своей стороны Facebook считает, что технически не ведет бизнес в Австралии. Суд с этим категорически не согласен и постановил, согласно опубликованным в понедельник материалам, что "действия, происходящие в Австралии, на устройствах австралийских пользователей, установка и размещение маркеров для сбора информации и помощи в распространении целевой рекламы... интегрированы в коммерческие цели Facebook Inc".Решение суда, как представляется, послужит поводом для управления Австралийского комиссара по защите информации поднимать новые вопросы перед крупнейшим оператором соцсетей.
https://ria.ru/20220207/facebook-1771470927.html
https://ria.ru/20210901/facebook-1748228128.html
ирландия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405846_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9743776d019b0fd66052d1f6c38fde97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, австралия, facebook
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook в нарушении личной информации
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральный суд Австралии отклонил в понедельник ходатайство компании Facebook Inc, пытающейся избавиться от отвинений в нарушении австралийских законов об охране частной информации, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Австралийского комиссара по защите информации.
Комиссар Анджелин Фалк в этом сообщении приветствовала решение суда и заявила, что будет продолжать дело в надежде "услышать существенные проблемы". В марте 2020 года она подала в суд на Facebook Inc и Facebook
в Ирландии
по обвинениям в нарушении австралийского законодательства.
Тогда судья также согласился с комиссаром в том, что Facebook фактически делал бизнес в Австралии
и собирал частную информацию в этой стране.
Со своей стороны Facebook считает, что технически не ведет бизнес в Австралии. Суд с этим категорически не согласен и постановил, согласно опубликованным в понедельник материалам, что "действия, происходящие в Австралии, на устройствах австралийских пользователей, установка и размещение маркеров для сбора информации и помощи в распространении целевой рекламы... интегрированы в коммерческие цели Facebook Inc".
Решение суда, как представляется, послужит поводом для управления Австралийского комиссара по защите информации поднимать новые вопросы перед крупнейшим оператором соцсетей.