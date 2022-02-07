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https://ria.ru/20220207/facebook-1771486437.html
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook - РИА Новости, 07.02.2022
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook
Федеральный суд Австралии отклонил в понедельник ходатайство компании Facebook Inc, пытающейся избавиться от отвинений в нарушении австралийских законов об... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:45
2022-02-07T14:45
в мире
ирландия
австралия
facebook
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральный суд Австралии отклонил в понедельник ходатайство компании Facebook Inc, пытающейся избавиться от отвинений в нарушении австралийских законов об охране частной информации, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Австралийского комиссара по защите информации.Комиссар Анджелин Фалк в этом сообщении приветствовала решение суда и заявила, что будет продолжать дело в надежде "услышать существенные проблемы". В марте 2020 года она подала в суд на Facebook Inc и Facebook в Ирландии по обвинениям в нарушении австралийского законодательства.Тогда судья также согласился с комиссаром в том, что Facebook фактически делал бизнес в Австралии и собирал частную информацию в этой стране.Со своей стороны Facebook считает, что технически не ведет бизнес в Австралии. Суд с этим категорически не согласен и постановил, согласно опубликованным в понедельник материалам, что "действия, происходящие в Австралии, на устройствах австралийских пользователей, установка и размещение маркеров для сбора информации и помощи в распространении целевой рекламы... интегрированы в коммерческие цели Facebook Inc".Решение суда, как представляется, послужит поводом для управления Австралийского комиссара по защите информации поднимать новые вопросы перед крупнейшим оператором соцсетей.
https://ria.ru/20220207/facebook-1771470927.html
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в мире, ирландия, австралия, facebook
14:45 07.02.2022
 
Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook

Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook в нарушении личной информации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральный суд Австралии отклонил в понедельник ходатайство компании Facebook Inc, пытающейся избавиться от отвинений в нарушении австралийских законов об охране частной информации, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Австралийского комиссара по защите информации.
Комиссар Анджелин Фалк в этом сообщении приветствовала решение суда и заявила, что будет продолжать дело в надежде "услышать существенные проблемы". В марте 2020 года она подала в суд на Facebook Inc и Facebook в Ирландии по обвинениям в нарушении австралийского законодательства.
Логотипы компаний Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
13:43Наука
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Тогда судья также согласился с комиссаром в том, что Facebook фактически делал бизнес в Австралии и собирал частную информацию в этой стране.
Со своей стороны Facebook считает, что технически не ведет бизнес в Австралии. Суд с этим категорически не согласен и постановил, согласно опубликованным в понедельник материалам, что "действия, происходящие в Австралии, на устройствах австралийских пользователей, установка и размещение маркеров для сбора информации и помощи в распространении целевой рекламы... интегрированы в коммерческие цели Facebook Inc".
Решение суда, как представляется, послужит поводом для управления Австралийского комиссара по защите информации поднимать новые вопросы перед крупнейшим оператором соцсетей.
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