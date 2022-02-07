https://ria.ru/20220207/facebook-1771486437.html

Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook

Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook - РИА Новости, 07.02.2022

Суд в Австралии поддержал обвинения против Facebook

Федеральный суд Австралии отклонил в понедельник ходатайство компании Facebook Inc, пытающейся избавиться от отвинений в нарушении австралийских законов об... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:45

2022-02-07T14:45

2022-02-07T14:45

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральный суд Австралии отклонил в понедельник ходатайство компании Facebook Inc, пытающейся избавиться от отвинений в нарушении австралийских законов об охране частной информации, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Австралийского комиссара по защите информации.Комиссар Анджелин Фалк в этом сообщении приветствовала решение суда и заявила, что будет продолжать дело в надежде "услышать существенные проблемы". В марте 2020 года она подала в суд на Facebook Inc и Facebook в Ирландии по обвинениям в нарушении австралийского законодательства.Тогда судья также согласился с комиссаром в том, что Facebook фактически делал бизнес в Австралии и собирал частную информацию в этой стране.Со своей стороны Facebook считает, что технически не ведет бизнес в Австралии. Суд с этим категорически не согласен и постановил, согласно опубликованным в понедельник материалам, что "действия, происходящие в Австралии, на устройствах австралийских пользователей, установка и размещение маркеров для сбора информации и помощи в распространении целевой рекламы... интегрированы в коммерческие цели Facebook Inc".Решение суда, как представляется, послужит поводом для управления Австралийского комиссара по защите информации поднимать новые вопросы перед крупнейшим оператором соцсетей.

https://ria.ru/20220207/facebook-1771470927.html

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