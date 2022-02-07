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Боррель заявил, что Россия использует энергопоставки как оружие против ЕС

Боррель заявил, что Россия использует энергопоставки как оружие против ЕС - РИА Новости, 07.02.2022

Боррель заявил, что Россия использует энергопоставки как оружие против ЕС

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия без промедления использует энергопоставки в Европу в качестве оружия в период всплеска мировых цен РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:31

2022-02-07T18:31

2022-02-07T21:00

цены на нефть

владимир путин

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газпром

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия без промедления использует энергопоставки в Европу в качестве оружия в период всплеска мировых цен на топливо.“Россия, как вы знаете, в своей геополитической игре не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру”, — сказал он в ходе министерской встречи глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте — около 40%.Ранее Боррель заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией". Он признал, что Россия в последние недели строго выполняет свои контрактные обязательства. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозность рынка.Как указывал президент России Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак. США и Евросоюз проведут в понедельник в Вашингтоне заседание совета по энергетике, где будет обсуждаться трансатлантическое сотрудничество в противодействии всплеску цен и сложностям с предложением топлива на фоне кризиса вокруг Украины.

https://ria.ru/20220207/partnerstvo-1771519864.html

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