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Представитель новой супруги Джонсона ответил на публикации о ее "влиянии"
Представитель новой супруги Джонсона ответил на публикации о ее "влиянии" - РИА Новости, 07.02.2022
Представитель новой супруги Джонсона ответил на публикации о ее "влиянии"
Супруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Джонсон, о влиянии которой на принятие государственных решений написал ряд СМИ, стала "мишенью... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:38
2022-02-07T16:38
в мире
борис джонсон
лондон
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ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости. Супруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Джонсон, о влиянии которой на принятие государственных решений написал ряд СМИ, стала "мишенью жесткой информационной кампании" врагов ее мужа, заявил ее представитель.В выходные в СМИ появились выдержки из новой книги бывшего зампреда Консервативной партии лорда Ашкрофта, в которой он утверждает, что Кэрри Джонсон оказывает влияние на принятие решений супруга. По его словам, она не дает Джонсону "руководить Великобританий, как того заслуживают британские избиратели". Он утверждает, что Кэрри Джонсон стояла за решением сделать роскошный ремонт в ведомственной квартире на Даунинг-стрит, где они проживают, а также за решением эвакуировать животных из Кабула во время вывода войск НАТО."Госпожа Джонсон вновь стала мишенью жесткой информационной кампании со стороны врагов своего мужа. Это очередная попытка бывших чиновников дискредитировать ее. Она частное лицо и не играет никакой роли в правительстве", - приводит Sky News слова пресс-секретаря Кэрри Джонсон.По сообщениям СМИ, Кэрри Джонсон присутствовала на вечеринке по случаю дня рождения Бориса Джонсона в июне 2020 года во время локдауна, полиция Лондона проверяет это мероприятие на предмет нарушения санитарных норм.Кэрри Джонсон, которая в 29 лет стала директором по связям с общественностью Консервативной партии, вышла замуж за Джонсона в прошлом году, у пары двое детей.
https://ria.ru/20210530/dzhonson-1734802521.html
https://ria.ru/20210529/svadba-1734764351.html
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в мире, борис джонсон, лондон, нато
16:38 07.02.2022
 
Представитель новой супруги Джонсона ответил на публикации о ее "влиянии"

Представитель новой супруги Джонсона счел публикации о ее влиянии "кампанией врагов"

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости. Супруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Джонсон, о влиянии которой на принятие государственных решений написал ряд СМИ, стала "мишенью жесткой информационной кампании" врагов ее мужа, заявил ее представитель.
В выходные в СМИ появились выдержки из новой книги бывшего зампреда Консервативной партии лорда Ашкрофта, в которой он утверждает, что Кэрри Джонсон оказывает влияние на принятие решений супруга. По его словам, она не дает Джонсону "руководить Великобританий, как того заслуживают британские избиратели". Он утверждает, что Кэрри Джонсон стояла за решением сделать роскошный ремонт в ведомственной квартире на Даунинг-стрит, где они проживают, а также за решением эвакуировать животных из Кабула во время вывода войск НАТО.
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"Госпожа Джонсон вновь стала мишенью жесткой информационной кампании со стороны врагов своего мужа. Это очередная попытка бывших чиновников дискредитировать ее. Она частное лицо и не играет никакой роли в правительстве", - приводит Sky News слова пресс-секретаря Кэрри Джонсон.
По сообщениям СМИ, Кэрри Джонсон присутствовала на вечеринке по случаю дня рождения Бориса Джонсона в июне 2020 года во время локдауна, полиция Лондона проверяет это мероприятие на предмет нарушения санитарных норм.
Кэрри Джонсон, которая в 29 лет стала директором по связям с общественностью Консервативной партии, вышла замуж за Джонсона в прошлом году, у пары двое детей.
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