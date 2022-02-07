10:08 07.02.2022 (обновлено: 10:28 07.02.2022)
ВСУ разместили бронетехнику в жилом районе Золотого, заявили в Луганске
Народная милиция ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику в жилом районе спорного города Золотое
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику украинских силовиков в подконтрольной Киеву части спорного города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
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"В зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) зафиксировано размещение двух бронетранспортёров БТР-60 в жилом районе населенного пункта Золотое-3 (подконтрольная Киеву часть города Золотое – ред.)", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.