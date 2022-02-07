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Госдеп ожидает продолжения диалога с Россией после получения ответа
Госдеп ожидает продолжения диалога с Россией после получения ответа - РИА Новости, 07.02.2022
Госдеп ожидает продолжения диалога с Россией после получения ответа
США ожидают продолжения дипломатических контактов с Россией после получения от Москвы ответа в рамках диалога по гарантиям безопасности в Европе, заявил в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T23:12
2022-02-07T23:13
нед прайс
энтони блинкен
россия
восточная европа
нато
сша
государственный департамент сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США ожидают продолжения дипломатических контактов с Россией после получения от Москвы ответа в рамках диалога по гарантиям безопасности в Европе, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Наше видение ситуации состоит в том, что, как только (ответ на американский документ по безопасности) будет передан, российская сторона будет готова к дальнейшим дипломатическим атакам. Однако, как я уже сказал, сперва нам необходимо получить ответ", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Как отметил дипломат, "этого до сих пор не случилось".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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нед прайс, энтони блинкен, россия, восточная европа, нато, сша, государственный департамент сша, в мире
23:12 07.02.2022 (обновлено: 23:13 07.02.2022)
 
Госдеп ожидает продолжения диалога с Россией после получения ответа

Госдеп: США ожидают продолжения диалога с Россией после получения ответа по гарантиям

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Mandel Ngan
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США ожидают продолжения дипломатических контактов с Россией после получения от Москвы ответа в рамках диалога по гарантиям безопасности в Европе, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Наше видение ситуации состоит в том, что, как только (ответ на американский документ по безопасности) будет передан, российская сторона будет готова к дальнейшим дипломатическим атакам. Однако, как я уже сказал, сперва нам необходимо получить ответ", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Как отметил дипломат, "этого до сих пор не случилось".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
22:18
Белый дом допустил отправку дополнительных войск США в Европу
 
Нед ПрайсЭнтони БлинкенРоссияВосточная ЕвропаНАТОСШАГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
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