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Госдеп ожидает продолжения диалога с Россией после получения ответа

Госдеп ожидает продолжения диалога с Россией после получения ответа - РИА Новости, 07.02.2022

Госдеп ожидает продолжения диалога с Россией после получения ответа

США ожидают продолжения дипломатических контактов с Россией после получения от Москвы ответа в рамках диалога по гарантиям безопасности в Европе, заявил в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T23:12

2022-02-07T23:12

2022-02-07T23:13

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США ожидают продолжения дипломатических контактов с Россией после получения от Москвы ответа в рамках диалога по гарантиям безопасности в Европе, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Наше видение ситуации состоит в том, что, как только (ответ на американский документ по безопасности) будет передан, российская сторона будет готова к дальнейшим дипломатическим атакам. Однако, как я уже сказал, сперва нам необходимо получить ответ", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Как отметил дипломат, "этого до сих пор не случилось".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220207/voyska-1771565815.html

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восточная европа

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нед прайс, энтони блинкен, россия, восточная европа, нато, сша, государственный департамент сша, в мире