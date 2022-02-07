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Тему гарантий безопасности Запад предпочитает не упоминать, заявил Песков
Тему гарантий безопасности Запад предпочитает не упоминать, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2022
Тему гарантий безопасности Запад предпочитает не упоминать, заявил Песков
Нового по гарантиям безопасности пока нет, эту тему Запад предпочитает не упоминать, но экзальтированно обсуждает "нападение" РФ на Украину, заявил... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:55
2022-02-07T12:55
россия
киев
сша
нато
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Нового по гарантиям безопасности пока нет, эту тему Запад предпочитает не упоминать, но экзальтированно обсуждает "нападение" РФ на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наверное, можно сказать в первую очередь, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего "нападения" Российской Федерации на Украину", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении градуса напряжённости вокруг России."Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье, мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счёт из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220207/garantii-1771423543.html
https://ria.ru/20220207/konferentsiya-1771456176.html
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россия, киев, сша, нато, в мире, дмитрий песков
12:55 07.02.2022
 
Тему гарантий безопасности Запад предпочитает не упоминать, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Запад экзальтированно обсуждает "нападение" России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Нового по гарантиям безопасности пока нет, эту тему Запад предпочитает не упоминать, но экзальтированно обсуждает "нападение" РФ на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наверное, можно сказать в первую очередь, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего "нападения" Российской Федерации на Украину", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении градуса напряжённости вокруг России.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Дополняется
Россия будет требовать обсуждения всех гарантий безопасности, заявили в МИД
"Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье, мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счёт из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - добавил он.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
12:49
Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
 
РоссияКиевСШАНАТОВ миреДмитрий Песков
 
 
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