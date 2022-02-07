Тему гарантий безопасности Запад предпочитает не упоминать, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Запад экзальтированно обсуждает "нападение" России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Нового по гарантиям безопасности пока нет, эту тему Запад предпочитает не упоминать, но экзальтированно обсуждает "нападение" РФ на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наверное, можно сказать в первую очередь, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего "нападения" Российской Федерации на Украину", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении градуса напряжённости вокруг России.
"Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье, мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счёт из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - добавил он.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.