https://ria.ru/20220207/bezopasnost-1771458107.html

Тему гарантий безопасности Запад предпочитает не упоминать, заявил Песков

Тему гарантий безопасности Запад предпочитает не упоминать, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2022

Тему гарантий безопасности Запад предпочитает не упоминать, заявил Песков

Нового по гарантиям безопасности пока нет, эту тему Запад предпочитает не упоминать, но экзальтированно обсуждает "нападение" РФ на Украину, заявил... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:55

2022-02-07T12:55

2022-02-07T12:55

россия

киев

сша

нато

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Нового по гарантиям безопасности пока нет, эту тему Запад предпочитает не упоминать, но экзальтированно обсуждает "нападение" РФ на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наверное, можно сказать в первую очередь, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего "нападения" Российской Федерации на Украину", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении градуса напряжённости вокруг России."Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье, мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счёт из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220207/garantii-1771423543.html

https://ria.ru/20220207/konferentsiya-1771456176.html

россия

киев

сша

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россия, киев, сша, нато, в мире, дмитрий песков