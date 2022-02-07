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В МИД назвали вопрос предоставления гарантий безопасности России неотложным
В МИД назвали вопрос предоставления гарантий безопасности России неотложным - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД назвали вопрос предоставления гарантий безопасности России неотложным
Вопрос предоставления правовых гарантий безопасности России стал неотложным, накопилась "критическая" масса проблем, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:03
2022-02-07T10:03
2022-02-07T10:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вопрос предоставления правовых гарантий безопасности России стал неотложным, накопилась "критическая" масса проблем, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - заявил Ермаков.Он напомнил, что ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, нато
10:03 07.02.2022 (обновлено: 10:07 07.02.2022)
В МИД назвали вопрос предоставления гарантий безопасности России неотложным
Глава департамента МИД Ермаков: вопрос гарантий безопасности России стал неотложным