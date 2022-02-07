https://ria.ru/20220207/berezovskiy-1771468640.html

Лукашенко рассказал, что Путин советовался с ним по Березовскому

Лукашенко рассказал, что Путин советовался с ним по Березовскому - РИА Новости, 07.02.2022

Лукашенко рассказал, что Путин советовался с ним по Березовскому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин советовался с ним, как поступить, когда получил письма от беглого... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:31

2022-02-07T13:31

2022-02-07T13:31

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александр лукашенко

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин советовался с ним, как поступить, когда получил письма от беглого олигарха Бориса Березовского."Мне Владимир Владимирович, когда письмо получил от него (Березовского - ред.), говорит: "Ты как думаешь"? Я говорю: "Обманет". Это было одно слово, а дальше ты сам разбирайся", - рассказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для канала "Соловьев Live". По словам Лукашенко, он не верит, что Березовский покончил жизнь самоубийством: "Нет, конечно".Соловьев также предположил в разговоре с белорусским лидером, что жизнь Березовского "закончили, потому что он мог бы пролить свет на то, что на самом деле произошло с Литвиненко"."На многое (мог пролить свет - ред.). Он был связан с ним. Не только. Он был полностью под контролем. Кто там, "МИ" (спецслужбы Великобритании)?" - сказал Лукашенко.В марте 2013 года тело Березовского было обнаружено в ванной дома, где проживал бизнесмен, в деревне Аскот недалеко от Виндзора. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти Березовского, полиция, расследовавшая происшествие, судмедэксперты. Березовский похоронен на кладбище Бруквуд в английском графстве Суррей. Путин в 2013 году во время "прямой линии" с россиянами сообщил, что получил два письма от Березовского, но решил не раскрывать их содержание, поскольку они носили личный характер.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.

https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751098367.html

https://ria.ru/20210305/eltsin-1600020290.html

https://ria.ru/20191125/1561487953.html

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в мире, россия, белоруссия, великобритания, борис березовский, владимир путин, александр лукашенко, владимир соловьев (телеведущий)