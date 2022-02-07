https://ria.ru/20220207/belorussiya-1771540376.html

Дуда выразил опасение, что российская армия останется в Белоруссии насовсем

Дуда выразил опасение, что российская армия останется в Белоруссии насовсем - РИА Новости, 07.02.2022

Дуда выразил опасение, что российская армия останется в Белоруссии насовсем

Президент Польши Анджей Дуда опасается, что российские войска не уйдут из Белоруссии после учений. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:54

2022-02-07T18:54

2022-02-07T18:54

в мире

польша

анджей дуда

россия

белоруссия

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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда опасается, что российские войска не уйдут из Белоруссии после учений.На территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства."Все время прибывают очередные российские подразделения как в район российско-украинской границы, так в Белоруссию. Там, понятно, должны проходить военные маневры, но все мы с опасением смотрим на то, что в итоге это российское присутствие принципиально изменит архитектуру безопасности в нашей части Европы в ситуации, если эти подразделения не вернутся после окончания учений в свои гарнизоны, а останутся в Белоруссии", - заявил Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник в Брюсселе."Тогда надо будет сказать, что в России прибавится очередной военный округ и военная граница между Североатлантическим союзом и Россией увеличится на очередные 1200 километров, так как такова сегодня граница Белоруссии со странами НАТО", - заключил Дуда.Ранее спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен посчитала, что российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022" являются демонстрацией силы и в дальнейшем могут привести к эскалации ситуации вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220205/ucheniya-1771276994.html

https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830346.html

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

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в мире, польша, анджей дуда, россия, белоруссия