https://ria.ru/20220207/belorussiya-1771436848.html

В Белоруссии предложили частично вооружить сотрудников МЧС

В Белоруссии предложили частично вооружить сотрудников МЧС - РИА Новости, 07.02.2022

В Белоруссии предложили частично вооружить сотрудников МЧС

Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируется вооружить для задействования в случае конфликта или военных действий наравне с армией, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:38

2022-02-07T11:38

2022-02-07T11:45

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируется вооружить для задействования в случае конфликта или военных действий наравне с армией, передает агентство Sputnik."Часть сотрудников МЧС Беларуси планируют вооружить, чтобы в случае конфликта или военных действий они могли в том числе быть задействованы в военных целях наравне с армией. Этот вопрос обсуждается на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко по совершенствованию структуры системы МЧС Беларуси", - пишет Sputnik."Не можем мы в стране компактной, небольшой иметь численность постоянно действующих вооруженных сил 200-300 тысяч. Мы договорились, что численность наших вооруженных сил, армии нашей - 65 тысяч. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко напомнил, что ранее распорядился определить, какую часть сотрудников МЧС будут вооружать. "Кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и быть подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли. Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему, сколько людей у нас будет владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции", - отметил Лукашенко.Ранее Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не хотели бы войны. При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более, когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны.

https://ria.ru/20220124/voyna-1769223178.html

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771333730.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире