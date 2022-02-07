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В Подмосковье выживший подозреваемый в подрыве банкомата сдался полиции
В Подмосковье выживший подозреваемый в подрыве банкомата сдался полиции - РИА Новости, 07.02.2022
В Подмосковье выживший подозреваемый в подрыве банкомата сдался полиции
Мужчина, подозреваемый в попытке кражи из банкомата в подмосковной Ивантеевке, при которой погиб вор, сдался полиции, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T21:33
2022-02-07T21:33
происшествия
ивантеевка
удмуртская республика (удмуртия)
россия
сбербанк россии
банкоматы
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в попытке кражи из банкомата в подмосковной Ивантеевке, при которой погиб вор, сдался полиции, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ и подожгли. Произошел взрыв, один из воров погиб, второй сбежал. Было возбуждено дело по статье 30 и статье 158 УК РФ (покушение на кражу)."Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское". Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской республики 1988 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что установлена личность погибшего, который также является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.В пресс-службе Сбербанка сообщали, что злоумышленникам не удалось похитить деньги из банкомата.
https://ria.ru/20220207/iznasilovanie-1771522514.html
ивантеевка
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, ивантеевка, удмуртская республика (удмуртия), россия, сбербанк россии, банкоматы
21:33 07.02.2022
 
В Подмосковье выживший подозреваемый в подрыве банкомата сдался полиции

В подмосковной Ивантеевке выживший подозреваемый в подрыве банкомата сдался полиции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в попытке кражи из банкомата в подмосковной Ивантеевке, при которой погиб вор, сдался полиции, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ и подожгли. Произошел взрыв, один из воров погиб, второй сбежал. Было возбуждено дело по статье 30 и статье 158 УК РФ (покушение на кражу).
"Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское". Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской республики 1988 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установлена личность погибшего, который также является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.
В пресс-службе Сбербанка сообщали, что злоумышленникам не удалось похитить деньги из банкомата.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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ПроисшествияИвантеевкаУдмуртская Республика (Удмуртия)РоссияСбербанк РоссииБанкоматы
 
 
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