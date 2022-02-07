https://ria.ru/20220207/bankomat-1771561917.html

В Подмосковье выживший подозреваемый в подрыве банкомата сдался полиции

В Подмосковье выживший подозреваемый в подрыве банкомата сдался полиции - РИА Новости, 07.02.2022

В Подмосковье выживший подозреваемый в подрыве банкомата сдался полиции

Мужчина, подозреваемый в попытке кражи из банкомата в подмосковной Ивантеевке, при которой погиб вор, сдался полиции, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T21:33

2022-02-07T21:33

2022-02-07T21:33

происшествия

ивантеевка

удмуртская республика (удмуртия)

россия

сбербанк россии

банкоматы

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в попытке кражи из банкомата в подмосковной Ивантеевке, при которой погиб вор, сдался полиции, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ и подожгли. Произошел взрыв, один из воров погиб, второй сбежал. Было возбуждено дело по статье 30 и статье 158 УК РФ (покушение на кражу)."Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское". Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской республики 1988 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что установлена личность погибшего, который также является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.В пресс-службе Сбербанка сообщали, что злоумышленникам не удалось похитить деньги из банкомата.

https://ria.ru/20220207/iznasilovanie-1771522514.html

ивантеевка

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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происшествия, ивантеевка, удмуртская республика (удмуртия), россия, сбербанк россии, банкоматы