"Угодили в сеть". Пентагон решил, что делать с авианосцами
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Erik MelАвианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" в Тихом океане
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В США стартовала программа Overmatch по созданию боевой сети, которая со временем объединит все надводные и подводные корабли ВМС. В Пентагоне не раскрывают деталей, однако утверждают: уже скоро американский флот получит принципиально новые возможности, а обмен информацией на поле боя станет практически мгновенным. Что известно об этом проекте — в материале РИА Новости.
Счет на секунды
Главная цель Overmatch — уменьшить время реакции на изменение оперативной обстановки и получить возможность в любой момент собрать всю военно-морскую мощь в единый кулак.
Как сообщил контр-адмирал Джеймс Дауни, курирующий проект, на первом этапе модернизируют четыре авианосца. Какие именно — не уточнил. Существенного изменения конструкции кораблей не потребуется: их оснастят новым бортовым радиоэлектронным оборудованием, средствами связи и мощными компьютерами для продвинутого искусственного интеллекта.
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan BurkeАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
"Информация — краеугольный камень нашей стратегии, — отметил начальник военно-морских операций (Chief of NavalOperations, CNO) адмирал Майкл Гилди. — И нам нужно научиться обмениваться ею быстрее, чем наши вероятные противники. Если мы этого добьемся, мы получим ключевое преимущество над Россией и Китаем. В войне будущего победит тот, кто быстрее принимает решения".
По его словам, первый авианосец модернизируют к 2023-му, а в полную силу Overmatch заработает к концу десятилетия. Но проблем много. Устаревшие системы коммуникаций, используемые ВМС, не соответствуют современным требованиям информационной безопасности и физически не способны обеспечить надежную связь между авианосными ударными группировками (АУГ), разбросанными по мировому океану.
Кроме того, считают эксперты, проект придется "сдвинуть вправо" из-за состояния военно-морских верфей. В январе глава Командования сил флота (US FleetForces Command) адмирал Дэвид Кодл указал, что крупнейшие американские судоремонтные заводы сильно изношены и не справляются с нагрузкой. Для ремонта сразу нескольких крупных вымпелов мощностей не хватает. Хуже всего дела обстоят с авианосцами и подводными лодками. Так, с 2015-го по 2019-й на четырех госпредприятиях сорвали сроки 75 процентов работ по таким кораблям. Поэтому модернизация по программе Overmatch может затянуться.
Единая система
"Для державы, претендующей на морское господство, такие технологии необходимы, — говорит офицер-связист Тихоокеанского флота, капитан второго ранга в отставке Андрей Мамонов. — Океан — самое большое поле боя на планете, здесь действуют два вида войск — Военно-морской флот и Военно-воздушные силы. Авианосцам надо максимально оперативно передавать информацию подводным лодкам и другим кораблям, те должны постоянно находиться на связи с авиацией и спутниковой группировкой. Это очень сложно. В США это прекрасно понимают, поэтому и хотят создать сеть для общей координации".
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetФлагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney во время перехода из Черного в Средиземное море
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney во время перехода из Черного в Средиземное море
Сначала, предполагает собеседник РИА Новости, модернизируют авианосцы класса "Нимиц" — самые возрастные. Более современные и так рассчитаны на постепенное внедрение перспективных технологий. Затем — эсминцы и крейсеры.
Overmatch — лишь часть глобальной программы по созданию единой информационной сети Joint All-Domain Command and Control (система мультидоменного командования и управления, JADC2) для всех видов и родов войск.
Взвод разведки в тылу противника, к примеру, сможет в реальном времени получать данные о местности со спутника, самостоятельно обнаруживать цель и без посредников передавать координаты подводной лодке с крылатыми ракетами, авианосцу или ударным самолетам. В перспективе JADC2 станет самым большим облачным хранилищем данных в мире.
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"Принцип All-Domain Operations объединит космос, киберпространство, средства сдерживания, транспортировки, операции в электромагнитном спектре и противоракетную оборону, — пояснил зампред Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен. — Мы разрабатываем концепцию объединенного мультидоменного командования и управления. Это попытка создать сенсоры, системы связи и средства обработки данных, с помощью которых спутники, подводные лодки, пехотные подразделения, истребители, вертолеты и корабли смогут быстро обмениваться информацией об обстановке на поле боя и координатами целей для их более эффективного поражения".
Программа, добавил он, реализуется на основе существующей системы управления войсками, предусматривающей совместные действия армии, авиации и флота. Самое сложное — интегрировать в общую сеть операции в космосе и киберпространстве, так как эти две среды ранее в качестве поля боя не рассматривались.
© Flickr / Marianne SerraЗапуск спутника связи MUOS-5 на ракете-носителе Atlas V. Июнь 2016
© Flickr / Marianne Serra
Запуск спутника связи MUOS-5 на ракете-носителе Atlas V. Июнь 2016
Напомним, летом 2020-го Космические силы США опубликовали военную доктрину, в которой спутники играют важнейшую роль. Документ предписывает вести себя на околоземной орбите максимально агрессивно, чтобы получить преимущество над странами-соперниками.
Морские дроны
Особая роль в концепции JDAC2 в целом и проекте Overmatch в частности отводится воздушным и морским беспилотникам. Они возьмут на себя часть функций обычных вымпелов. Предполагается, что дроны будут действовать в тесной связке с человеком, но с возможностью автономной работы.
У Пентагона есть несколько таких проектов. Наиболее близок к завершению "Морской охотник" — для патрулирования акваторий и обнаружения субмарин мощным активным сонаром.
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А в декабре 2019-го ВМС заказали разработку беспилотников среднего и тяжелого классов. Средние предполагается использовать как разведывательные корабли, тяжелые — с вертикальными ракетными установками — в качестве ударных.
Однако на практике американцы вряд ли смогут по-настоящему массово применять безэкипажные корабли. Чтобы контролировать автономными дронами весь океан, нужны триллионы долларов. По мнению экспертов, участь тех же "Морских охотников" — патрулирование небольшой акватории вблизи береговой линии США. И далеко не факт, что они обнаружат современные малошумные российские или китайские подводные лодки.