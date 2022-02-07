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В Абхазии ввели новый график веерных отключений электричества
В Абхазии ввели новый график веерных отключений электричества - РИА Новости, 07.02.2022
В Абхазии ввели новый график веерных отключений электричества
Новый график веерных отключений электричества вводится на всей территории Абхазии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщает в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:11
2022-02-07T22:11
2022-02-07T22:11
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СУХУМ, 7 фев – РИА Новости. Новый график веерных отключений электричества вводится на всей территории Абхазии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщает в понедельник пресс-служба РУП "Черноморэнерго"."В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 метров, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса вводятся ограничения на поставку электроэнергии", - говорится в сообщении.Уточняется, что ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии.В Абхазию с 21 декабря прошлого года осуществляется переток электроэнергии из РФ, который позволил отменить график веерных отключений электричества. Однако из-за больших нагрузок на магистральных сетях иногда происходят автоматические отключения электричества.
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в мире, жкх, абхазия
В Абхазии ввели новый график веерных отключений электричества
В Абхазии ввели новый график веерных отключений электроэнергии
СУХУМ, 7 фев – РИА Новости. Новый график веерных отключений электричества вводится на всей территории Абхазии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщает в понедельник пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
"В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 метров, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса вводятся ограничения на поставку электроэнергии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии.
В Абхазию
с 21 декабря прошлого года осуществляется переток электроэнергии из РФ
, который позволил отменить график веерных отключений электричества. Однако из-за больших нагрузок на магистральных сетях иногда происходят автоматические отключения электричества.