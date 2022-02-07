https://ria.ru/20220207/abkhaziya-1771565004.html

В Абхазии ввели новый график веерных отключений электричества

В Абхазии ввели новый график веерных отключений электричества - РИА Новости, 07.02.2022

В Абхазии ввели новый график веерных отключений электричества

Новый график веерных отключений электричества вводится на всей территории Абхазии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщает в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:11

2022-02-07T22:11

2022-02-07T22:11

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СУХУМ, 7 фев – РИА Новости. Новый график веерных отключений электричества вводится на всей территории Абхазии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщает в понедельник пресс-служба РУП "Черноморэнерго"."В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 метров, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса вводятся ограничения на поставку электроэнергии", - говорится в сообщении.Уточняется, что ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии.В Абхазию с 21 декабря прошлого года осуществляется переток электроэнергии из РФ, который позволил отменить график веерных отключений электричества. Однако из-за больших нагрузок на магистральных сетях иногда происходят автоматические отключения электричества.

https://ria.ru/20211005/avariya-1753229361.html

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в мире, жкх, абхазия