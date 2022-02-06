https://ria.ru/20220206/zhertvy-1771293030.html

NYT оценила возможные потери ВСУ в случае гипотетической войны с Россией

NYT оценила возможные потери ВСУ в случае гипотетической войны с Россией - РИА Новости, 06.02.2022

NYT оценила возможные потери ВСУ в случае гипотетической войны с Россией

Американская газета New York Times пугает десятками тысяч жертв в случае конфликта на Украине. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T07:44

2022-02-06T07:44

2022-02-06T07:49

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американская газета New York Times пугает десятками тысяч жертв в случае конфликта на Украине.Газета ссылается на неназванных чиновников, которые якобы предупредили о "возможных огромных человеческих потерях": по их утверждениям, среди мирных жителей число жертв может составить от 25 тысяч до 50 тысяч, среди военнослужащих Украины - от 5 тысяч до 25 тысяч, среди военнослужащих РФ - от 3 тысяч до 10 тысяч.Эскалация грозит привести к появлению от одного до пяти миллионов беженцев, "многие из которых хлынут в Польшу", утверждает американская газета, ссылаясь на своих собеседников.Сутками ранее агентство Блумберг на сайте выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220206/gaz-1771289193.html

https://ria.ru/20220206/agressiya-1771287421.html

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