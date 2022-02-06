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Правдоруба Земана оценили в России
В России отреагировали на заявления Земана о российской разведке - РИА Новости, 06.02.2022
Правдоруба Земана оценили в России
Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что нет доказательств того, что российские агенты были на военном... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:51
2022-02-06T17:33
в мире
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прага
чехия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что нет доказательств того, что российские агенты были на военном складе во Врбетице."Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит", — сказал парламентарий.Джабаров также выразил надежду на восстановление отношений между странами."Я надеюсь, что этот инцидент скоро забудется и наши отношения с чехами будут нормальными, как они и были все предыдущие десятилетия", — подчеркнул он.В середине апреля прошлого года Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а шаг чешских властей расценили как часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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в мире, москва, россия, прага, чехия
16:51 06.02.2022 (обновлено: 17:33 06.02.2022)
 
В России отреагировали на заявления Земана о российской разведке

Сенатор Джабаров поддержал слова Земана о взрывах на складе во Врбетице

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Чешской Республики Милош Земан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что нет доказательств того, что российские агенты были на военном складе во Врбетице.
"Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит", — сказал парламентарий.
Джабаров также выразил надежду на восстановление отношений между странами.
"Я надеюсь, что этот инцидент скоро забудется и наши отношения с чехами будут нормальными, как они и были все предыдущие десятилетия", — подчеркнул он.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 08:00
В Чехии уничтожили скандальные "доказательства российской вины"
В середине апреля прошлого года Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а шаг чешских властей расценили как часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
 
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