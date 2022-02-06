https://ria.ru/20220206/zeman-1771343830.html

Правдоруба Земана оценили в России

В России отреагировали на заявления Земана о российской разведке - РИА Новости, 06.02.2022

Правдоруба Земана оценили в России

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что нет доказательств того, что российские агенты были на военном... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:51

2022-02-06T16:51

2022-02-06T17:33

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT поддержал президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что нет доказательств того, что российские агенты были на военном складе во Врбетице."Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит", — сказал парламентарий.Джабаров также выразил надежду на восстановление отношений между странами."Я надеюсь, что этот инцидент скоро забудется и наши отношения с чехами будут нормальными, как они и были все предыдущие десятилетия", — подчеркнул он.В середине апреля прошлого года Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а шаг чешских властей расценили как часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20220201/chezchrepublic-1770364600.html

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в мире, москва, россия, прага, чехия