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Земан объяснил, почему не нужно помогать Украине
Земан объяснил, почему не нужно помогать Украине - РИА Новости, 06.02.2022
Земан объяснил, почему не нужно помогать Украине
Президент Чехии Милош Земан выступил против направления чешских военнослужащих на Украину, поскольку она не входит в состав НАТО. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:01
2022-02-06T16:01
в мире
россия
чехия
киев
нато
украина
милош земан
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ПРАГА, 6 фев - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан выступил против направления чешских военнослужащих на Украину, поскольку она не входит в состав НАТО.В эфире пражского телеканала CNN Prima News Земана спросили, поддержал бы он как главком ВС Чехии направление военных на Украину."Я совершенно точно не поддержал бы направление военных на Украину, потому что считаю это (нынешнюю ситуацию вокруг Украины) бряцанием оружием. Лично я полагаю, что пока Украина не является членом НАТО, то и нет повода посылать туда военные подразделения", - сказал Земан, отвечая на вопрос.По словам Земана, НАТО принципиально не принимает в свой состав те страны, на территории которых идет гражданская война."А на Украине, бесспорно, происходит гражданская война, хотя сейчас это замороженный конфликт. Замороженный минскими соглашениями. А тот восток Украины, так называемый "русскоязычный восток", имеет иную политическую структуру по сравнению с остальной частью Украины", - сказал чешский президент.Затронув решение кабмина Чехии о направлении на Украину в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), Земан заявил, что, во-первых, минобороны республики в любом случае сейчас избавляется от давно устаревших гаубиц "Дана", для которых предназначены данные снаряды, а во-вторых, лично он, как экономист, выступал бы не за дарение, а за продажу этого оружия Украине.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220116/ukraina-1768125597.html
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в мире, россия, чехия, киев, нато, украина, милош земан
16:01 06.02.2022
 
Земан объяснил, почему не нужно помогать Украине

Земан: Украина не входит в НАТО, нет повода посылать туда военных

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Чехии Милош Земан
Читать ria.ru в
ПРАГА, 6 фев - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан выступил против направления чешских военнослужащих на Украину, поскольку она не входит в состав НАТО.
В эфире пражского телеканала CNN Prima News Земана спросили, поддержал бы он как главком ВС Чехии направление военных на Украину.
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"Я совершенно точно не поддержал бы направление военных на Украину, потому что считаю это (нынешнюю ситуацию вокруг Украины) бряцанием оружием. Лично я полагаю, что пока Украина не является членом НАТО, то и нет повода посылать туда военные подразделения", - сказал Земан, отвечая на вопрос.
По словам Земана, НАТО принципиально не принимает в свой состав те страны, на территории которых идет гражданская война.
"А на Украине, бесспорно, происходит гражданская война, хотя сейчас это замороженный конфликт. Замороженный минскими соглашениями. А тот восток Украины, так называемый "русскоязычный восток", имеет иную политическую структуру по сравнению с остальной частью Украины", - сказал чешский президент.
Затронув решение кабмина Чехии о направлении на Украину в качестве подарка 4 тысяч артснарядов калибром 152 миллиметра на 37 миллионов крон (около 1,7 миллиона долларов), Земан заявил, что, во-первых, минобороны республики в любом случае сейчас избавляется от давно устаревших гаубиц "Дана", для которых предназначены данные снаряды, а во-вторых, лично он, как экономист, выступал бы не за дарение, а за продажу этого оружия Украине.
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Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреРоссияЧехияКиевНАТОУкраинаМилош Земан
 
 
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