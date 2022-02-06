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Земан защитил Россию от чешских обвинителей
Земан: нет доказательств, что российские агенты были на складах во Врбетице - РИА Новости, 06.02.2022
Земан защитил Россию от чешских обвинителей
У чешской разведки нет подтверждений, что сотрудники российских спецслужб посещали склады во Врбетице, где в 2014 году прогремели взрывы, заявил президент Чехии РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:43
2022-02-06T18:14
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. У чешской разведки нет подтверждений, что сотрудники российских спецслужб посещали склады во Врбетице, где в 2014 году прогремели взрывы, заявил президент Чехии Милош Земан в беседе с CNN Prima News.При этом он добавил, что обвинения достаточно серьезны и необходимо продолжение тщательного расследования.Земан выразил надежду, что по окончании следствия публике удастся узнать все детали дела.Прага в середине апреля 2021 года заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году. Москва назвала эти обвинения абсурдными, голословными и надуманными. Чешские власти выслали из страны 18 сотрудников российского посольства, МИД в ответ объявил персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. В конце января Чешское радио со ссылкой на три анонимных источника сообщили, что переданный Земану доклад разведки о расследовании инцидента был уничтожен.
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в мире, москва, россия, чехия, прага
14:43 06.02.2022 (обновлено: 18:14 06.02.2022)
 
Земан: нет доказательств, что российские агенты были на складах во Врбетице

Президент Чехии Земан: нет доказательств, что агенты из России были на складах во Врбетице

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Милош Земан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. У чешской разведки нет подтверждений, что сотрудники российских спецслужб посещали склады во Врбетице, где в 2014 году прогремели взрывы, заявил президент Чехии Милош Земан в беседе с CNN Prima News.
"Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей того, что российские агенты были на территории военных складов во Врбетице", — сказал глава государства.
При этом он добавил, что обвинения достаточно серьезны и необходимо продолжение тщательного расследования.
Земан выразил надежду, что по окончании следствия публике удастся узнать все детали дела.
Прага в середине апреля 2021 года заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году. Москва назвала эти обвинения абсурдными, голословными и надуманными. Чешские власти выслали из страны 18 сотрудников российского посольства, МИД в ответ объявил персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии.
В конце января Чешское радио со ссылкой на три анонимных источника сообщили, что переданный Земану доклад разведки о расследовании инцидента был уничтожен.
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