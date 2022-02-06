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Экс-замминистра пропал. Видео с места исчезновения
Появилось видео с места обнаружения квадроцикла пропавшего Ялунина - РИА Новости, 06.02.2022
Экс-замминистра пропал. Видео с места исчезновения
"Известия" опубликовали видео из Подмосковья, где бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин мог провалиться под лед. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T11:29
2022-02-06T11:29
2022-02-06T20:59
происшествия
россия
москва-река
московская область (подмосковье)
владимир ялунин
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео из Подмосковья, где бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин мог провалиться под лед.На кадрах показана работа поисково-спасательных служб, объезжающих место происшествия на снегоходах.Сообщения о пропаже Ялунина стали появляться вскоре после полуночи. Известно, что он уехал на квадроцикле накануне в 18:00 и не вернулся. Предполагается, что экс-чиновник провалился под лед: рядом с селом Козино нашли следы транспортного средства, недалеко от которых разломан лед на Москве-реке.Ялунин занимал пост замминистра юстиции с 2004 по 2006 год, ему 70 лет.
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва-река, московская область (подмосковье), владимир ялунин
11:29 06.02.2022 (обновлено: 20:59 06.02.2022)
Появилось видео с места обнаружения квадроцикла пропавшего Ялунина
В Сети появилось видео с места обнаружения квадроцикла бывшего замминистра юстиции Ялунина