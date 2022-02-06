https://ria.ru/20220206/yakutiya-1771306573.html
Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции
Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции - РИА Новости, 06.02.2022
Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции
Суд арестовал руководителя Анабарского района Якутии Ивана Семенова по обвинению в коррупционном преступлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T10:51
2022-02-06T10:51
2022-02-06T11:07
происшествия
криминал
республика саха (якутия)
коррупция
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд арестовал руководителя Анабарского района Якутии Ивана Семенова по обвинению в коррупционном преступлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Семенов арестован судом по ходатайству следствия. Ему инкриминируется коррупционное преступление", - сказал собеседник агентства.Источник также отметил, что Семенову вменяется ч.4 ст. 290 УК РФ, он получил 1,5 миллиона рублей.Согласно данным официального сайта Анабарского национального района (улуса), Семенов руководит муниципальным образованием с сентября 2013 года.
https://ria.ru/20220118/obyski-1768433598.html
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происшествия, криминал, республика саха (якутия), коррупция
10:51 06.02.2022 (обновлено: 11:07 06.02.2022)
Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции
Источник: суд арестовал главу Анабарского района Якутии по обвинению в коррупции