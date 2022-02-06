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Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции
Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции - РИА Новости, 06.02.2022
Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции
Суд арестовал руководителя Анабарского района Якутии Ивана Семенова по обвинению в коррупционном преступлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T10:51
2022-02-06T11:07
происшествия
криминал
республика саха (якутия)
коррупция
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд арестовал руководителя Анабарского района Якутии Ивана Семенова по обвинению в коррупционном преступлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Семенов арестован судом по ходатайству следствия. Ему инкриминируется коррупционное преступление", - сказал собеседник агентства.Источник также отметил, что Семенову вменяется ч.4 ст. 290 УК РФ, он получил 1,5 миллиона рублей.Согласно данным официального сайта Анабарского национального района (улуса), Семенов руководит муниципальным образованием с сентября 2013 года.
https://ria.ru/20220118/obyski-1768433598.html
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происшествия, криминал, республика саха (якутия), коррупция
10:51 06.02.2022 (обновлено: 11:07 06.02.2022)
 
Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции

Источник: суд арестовал главу Анабарского района Якутии по обвинению в коррупции

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд арестовал руководителя Анабарского района Якутии Ивана Семенова по обвинению в коррупционном преступлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Семенов арестован судом по ходатайству следствия. Ему инкриминируется коррупционное преступление", - сказал собеседник агентства.
Источник также отметил, что Семенову вменяется ч.4 ст. 290 УК РФ, он получил 1,5 миллиона рублей.
Согласно данным официального сайта Анабарского национального района (улуса), Семенов руководит муниципальным образованием с сентября 2013 года.
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ПроисшествияКриминалРеспублика Саха (Якутия)Коррупция
 
 
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