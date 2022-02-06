https://ria.ru/20220206/yakutiya-1771306573.html

Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции

Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции - РИА Новости, 06.02.2022

Источник сообщил об аресте главы района Якутии по обвинению в коррупции

Суд арестовал руководителя Анабарского района Якутии Ивана Семенова по обвинению в коррупционном преступлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:51

2022-02-06T10:51

2022-02-06T11:07

происшествия

криминал

республика саха (якутия)

коррупция

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд арестовал руководителя Анабарского района Якутии Ивана Семенова по обвинению в коррупционном преступлении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Семенов арестован судом по ходатайству следствия. Ему инкриминируется коррупционное преступление", - сказал собеседник агентства.Источник также отметил, что Семенову вменяется ч.4 ст. 290 УК РФ, он получил 1,5 миллиона рублей.Согласно данным официального сайта Анабарского национального района (улуса), Семенов руководит муниципальным образованием с сентября 2013 года.

https://ria.ru/20220118/obyski-1768433598.html

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происшествия, криминал, республика саха (якутия), коррупция