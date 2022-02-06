https://ria.ru/20220206/vyplata-1771302088.html

В "Сбере" назвали среднюю величину выплаты страховки от кибермошенников

В "Сбере" назвали среднюю величину выплаты страховки от кибермошенников - РИА Новости, 06.02.2022

В "Сбере" назвали среднюю величину выплаты страховки от кибермошенников

Средняя выплата по страховке пострадавшим от кибермошенников в 2021 году в России составила 20,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости владелец продукта "Сбереги... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T09:56

2022-02-06T09:56

2022-02-06T09:56

россия

центральный банк рф (цб рф)

технологии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средняя выплата по страховке пострадавшим от кибермошенников в 2021 году в России составила 20,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости владелец продукта "Сбереги финансы" дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Олеся Дунаева."Выплаты клиентам "СберСтрахования" производятся в пределах страховых сумм. По всем рискам программы "Сбереги финансы" за 2021 год было урегулировано порядка 10 тысяч страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 рублей", - говорится в сообщении.Дунаева пояснила, что полис покрывает случаи, когда мошенники украли деньги, завладев данными карты по звонку от имени банка или полиции, при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах, с помощью фишинга, вирусов, незащищенного Wi-Fi и взлома аккаунтов.По данным Банка России, ежегодно от телефонных и интернет-мошенников страдают сотни тысяч россиян. Большинство злоумышленников используют приемы социальной инженерии. В декабре прошлого года ЦБ заявил, что намерен заняться развитием страхования рисков и потерь россиян от кибермошенников.Регулятор хочет вместе с рынком найти баланс ответственности клиента кредитной организации, самого банка и страховой компании в вопросе соразмерности покрытия риску, считает банкир и акционер страховой компании "Пульс" (ранее "Тюмень-Полис") Георгий Горшков.

https://ria.ru/20211028/medpolis-1756748280.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), технологии