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В "Сбере" назвали среднюю величину выплаты страховки от кибермошенников
В "Сбере" назвали среднюю величину выплаты страховки от кибермошенников - РИА Новости, 06.02.2022
В "Сбере" назвали среднюю величину выплаты страховки от кибермошенников
Средняя выплата по страховке пострадавшим от кибермошенников в 2021 году в России составила 20,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости владелец продукта "Сбереги... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T09:56
2022-02-06T09:56
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средняя выплата по страховке пострадавшим от кибермошенников в 2021 году в России составила 20,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости владелец продукта "Сбереги финансы" дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Олеся Дунаева."Выплаты клиентам "СберСтрахования" производятся в пределах страховых сумм. По всем рискам программы "Сбереги финансы" за 2021 год было урегулировано порядка 10 тысяч страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 рублей", - говорится в сообщении.Дунаева пояснила, что полис покрывает случаи, когда мошенники украли деньги, завладев данными карты по звонку от имени банка или полиции, при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах, с помощью фишинга, вирусов, незащищенного Wi-Fi и взлома аккаунтов.По данным Банка России, ежегодно от телефонных и интернет-мошенников страдают сотни тысяч россиян. Большинство злоумышленников используют приемы социальной инженерии. В декабре прошлого года ЦБ заявил, что намерен заняться развитием страхования рисков и потерь россиян от кибермошенников.Регулятор хочет вместе с рынком найти баланс ответственности клиента кредитной организации, самого банка и страховой компании в вопросе соразмерности покрытия риску, считает банкир и акционер страховой компании "Пульс" (ранее "Тюмень-Полис") Георгий Горшков.
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россия, центральный банк рф (цб рф), технологии
09:56 06.02.2022
 
В "Сбере" назвали среднюю величину выплаты страховки от кибермошенников

В "СберСтраховании" назвали среднюю величину выплаты страховки от кибермошенников

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Деньги
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Средняя выплата по страховке пострадавшим от кибермошенников в 2021 году в России составила 20,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости владелец продукта "Сбереги финансы" дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Олеся Дунаева.
"Выплаты клиентам "СберСтрахования" производятся в пределах страховых сумм. По всем рискам программы "Сбереги финансы" за 2021 год было урегулировано порядка 10 тысяч страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 рублей", - говорится в сообщении.
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Дунаева пояснила, что полис покрывает случаи, когда мошенники украли деньги, завладев данными карты по звонку от имени банка или полиции, при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах, с помощью фишинга, вирусов, незащищенного Wi-Fi и взлома аккаунтов.
По данным Банка России, ежегодно от телефонных и интернет-мошенников страдают сотни тысяч россиян. Большинство злоумышленников используют приемы социальной инженерии. В декабре прошлого года ЦБ заявил, что намерен заняться развитием страхования рисков и потерь россиян от кибермошенников.
Регулятор хочет вместе с рынком найти баланс ответственности клиента кредитной организации, самого банка и страховой компании в вопросе соразмерности покрытия риску, считает банкир и акционер страховой компании "Пульс" (ранее "Тюмень-Полис") Георгий Горшков.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Технологии
 
 
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