Пушков показал, как госдеп надоел даже американским журналистам

09:35 06.02.2022 (обновлено: 11:01 06.02.2022)
Пушков рассказал, как США "вешают лапшу" про россиян
Сенатор Пушков на примере корреспондента AP Ли заявил о недоверии журналистов властям США
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал госдеп после предложения "поверить США на слово" о планах России снять фейковое видео про нападение Украины.
"Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент "Ассошиейтед пресс" Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа", — написал политик в своем Telegram-канале.
Он поддержал журналиста, напомнив о "зариновой атаке" в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой "Белых касок", тогда как распространение ложную информации о ней финансировали спецслужбы Великобритании и США.
"Мэтт хотел одного — доказательств, но их как всегда не было", — заключил Пушков.
Ранее американские власти заявили, что российские спецслужбы планируют снять фейковое видео, в котором покажут трупы, разрушенные здания, скорбящих людей и украинское оружие. Впоследствии этот ролик якобы мог бы стать предлогом для начала Россией военных действий против Украины. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "бредом, которого с каждым днем становится все больше".
В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
5 февраля, 04:28Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину