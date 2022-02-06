https://ria.ru/20220206/vrane-1771300076.html

Пушков показал, как госдеп надоел даже американским журналистам

Пушков рассказал, как США "вешают лапшу" про россиян - РИА Новости, 06.02.2022

Пушков показал, как госдеп надоел даже американским журналистам

Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал госдеп после предложения "поверить США на слово" о планах России снять фейковое видео про нападение Украины. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T09:35

2022-02-06T09:35

2022-02-06T11:01

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал госдеп после предложения "поверить США на слово" о планах России снять фейковое видео про нападение Украины.Он поддержал журналиста, напомнив о "зариновой атаке" в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой "Белых касок", тогда как распространение ложную информации о ней финансировали спецслужбы Великобритании и США."Мэтт хотел одного — доказательств, но их как всегда не было", — заключил Пушков.Ранее американские власти заявили, что российские спецслужбы планируют снять фейковое видео, в котором покажут трупы, разрушенные здания, скорбящих людей и украинское оружие. Впоследствии этот ролик якобы мог бы стать предлогом для начала Россией военных действий против Украины. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление "бредом, которого с каждым днем становится все больше".В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220204/perepalka-1770985486.html

https://ria.ru/20220205/vtorzhenie-1771195819.html

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политика, сша, алексей пушков, россия, украина, государственный департамент сша