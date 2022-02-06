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США подталкивают Украину к войне, считает Лукашенко
США подталкивают Украину к войне, считает Лукашенко - РИА Новости, 06.02.2022
США подталкивают Украину к войне, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали "красные линии" для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но при этом... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:33
2022-02-06T15:33
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
александр лукашенко
белоруссия
россия
сша
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали "красные линии" для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но при этом высказал мнение, что США толкают Украину к войне."Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: "Ах, Украина будет воевать". Да не Украина, американцы их толкают на войну", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Отвечая на вопрос, как в такой ситуации правильно вести себя с Киевом, Лукашенко заявил, что "очень правильно все сделано президентом России". "Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" – получай!" - продолжил белорусский президент. В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, Лукашенко сказал, что "не только". "Все, что только есть. Если ты начертил "красную линию", то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил", - подчеркнул он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220206/turov-1771321053.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, александр лукашенко, белоруссия, россия, сша
15:33 06.02.2022
 
США подталкивают Украину к войне, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что США подталкивают Украину к войне

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали "красные линии" для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но при этом высказал мнение, что США толкают Украину к войне.
"Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: "Ах, Украина будет воевать". Да не Украина, американцы их толкают на войну", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".
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Отвечая на вопрос, как в такой ситуации правильно вести себя с Киевом, Лукашенко заявил, что "очень правильно все сделано президентом России". "Я это поддерживаю. Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" – получай!" - продолжил белорусский президент. В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, Лукашенко сказал, что "не только". "Все, что только есть. Если ты начертил "красную линию", то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил", - подчеркнул он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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