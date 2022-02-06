В Совбезе Белоруссии назвали "нападение" России на Украину нецелесообразным
Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович назвал "нападение" России на Украину нецелесообразным
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
Дом в поселке Веселое Донецкой области, получивший повреждения во время боевых действий
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что "нападение" России на Украину "нецелесообразно и маловероятно".
"Вы посмотрите, что сейчас происходит в Украине. Явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно. Различные фейки используют, слухи, подогревают эту обстановку", - сказал Вольфович в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
3 февраля, 18:46Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО