https://ria.ru/20220206/vezd-1771338219.html

Израиль разрешил въезд туристам с российским сертификатом о вакцинации

Израиль разрешил въезд туристам с российским сертификатом о вакцинации - РИА Новости, 06.02.2022

Израиль разрешил въезд туристам с российским сертификатом о вакцинации

Полученный в любом отделении российской лаборатории Invitro QR-код с 6 февраля будет приниматься для въезда в Израиль россиян, вакцинированных "Спутником",... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:53

2022-02-06T15:53

2022-02-06T15:57

туризм

россия

израиль

министерство туризма израиля

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Полученный в любом отделении российской лаборатории Invitro QR-код с 6 февраля будет приниматься для въезда в Израиль россиян, вакцинированных "Спутником", говорится в обновленных правилах въезда для туристов, опубликованных на официальном сайте минздрава страны. Эту информацию подтвердило посольство РФ в Израиле."Начиная с 6 февраля 2022 года, при заполнении бланка декларации о въезде в Израиль можно будет приложить официальную документацию лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код, и таким образом избежать сдачи серологического анализа при въезде в Израиль", - говорится на сайте минздрава Израиля.Отмечается, что речь идет о туристах, вакцинированных "Спутником V" или "Спутником Лайт" (которая вводится в качестве бустерной дозы)."Граждане имеют возможность сдать серологический тест до вылета на территории России в любом из отделений российской лабораторной сети Invitro и самостоятельно загрузить содержащий QR-код бланк результата в электронном виде при заполнении обязательной декларации о въезде в Израиль", - подтвердило российское посольство.В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V". Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", позже был уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, указывало в январе посольство России в Израиле.В конце января Израиль облегчил правила въезда для привитых "Спутником V" туристов, утвердив, что они смогут въехать в Израиль с российской справкой о наличии антител, об этом сообщил министр туризма еврейского государства Константин (Йоэль) Развозов. Израиль принимает серологический анализ российской лаборатории Invitro для въезда туристов, вакцинированных "Спутником V" и бустером "Спутник Лайт", сообщается на сайте минздрава еврейского государства. В министерстве туризма Израиля ранее сообщили, что список российских лабораторий, чьи анализы будут признаны еврейским государством для въезда туристов, может быть расширен.

https://ria.ru/20220204/sputnik-1771132265.html

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россия, израиль, министерство туризма израиля, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19