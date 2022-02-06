https://ria.ru/20220206/vaktsinatsiya-1771331390.html
Губернатор Петербурга ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Петербурга ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022
Губернатор Петербурга ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:00
2022-02-06T15:00
2022-02-06T15:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
александр беглов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735693395_0:123:3249:1951_1920x0_80_0_0_8b939b41eae1b51670788147ea19e96c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких. Прививка и ревакцинация в случае заболевания помогают перенести болезнь в более легкой форме", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, в Петербурге сейчас снизилось число вакцинаций: если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас – 9-11 тысяч.В настоящее время в северной столице работает 190 пунктов вакцинации взрослых на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 54 мобильных пунктах. Для вакцинации подростков развернуто 87 пунктов.
https://ria.ru/20211219/revaktsinatsiya-1764437760.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735693395_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_723679dfa3f71705c4c8d4b2721c5685.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, александр беглов
Губернатор Петербурга ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Петербурга Беглов ревакцинировался от коронавируса