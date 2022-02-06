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Губернатор Петербурга ревакцинировался от COVID-19

Губернатор Петербурга ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 06.02.2022

Губернатор Петербурга ревакцинировался от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:00

2022-02-06T15:00

2022-02-06T15:00

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здоровье - общество

санкт-петербург

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

вакцинация

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких. Прививка и ревакцинация в случае заболевания помогают перенести болезнь в более легкой форме", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, в Петербурге сейчас снизилось число вакцинаций: если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас – 9-11 тысяч.В настоящее время в северной столице работает 190 пунктов вакцинации взрослых на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 54 мобильных пунктах. Для вакцинации подростков развернуто 87 пунктов.

https://ria.ru/20211219/revaktsinatsiya-1764437760.html

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