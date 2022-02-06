https://ria.ru/20220206/ukraina-1771355637.html

Ситуация серьезная: украинской армии не хватает боеприпасов и бронежилетов

Генерал ВСУ заявил об отсутствии у армии запасов топлива и боеприпасов - РИА Новости, 06.02.2022

Ситуация серьезная: украинской армии не хватает боеприпасов и бронежилетов

Украинская армия испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов, заявил в эфире канала "Апостроф" генерал-полковник ВСУ... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T19:16

2022-02-06T19:16

2022-02-06T19:16

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинская армия испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов, заявил в эфире канала "Апостроф" генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник."Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект", — сказал военный.Он добавил, что армии не хватает средств защиты и выразил надежду на помощь Запада в решении этой проблемы, а также покрытии нехватки боеприпасов."У нас были проблемы со "смерчами", с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатометам", — добавил Колесник.В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.Кроме того, ВСУ столкнулись с массовыми увольнениями военными. По словам генерала Сергея Кривоноса, за пять лет из вооруженных сил из армии уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам ее численность выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями руководства ВСУ.

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770704742.html

https://ria.ru/20220201/oblasti-1770503000.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина