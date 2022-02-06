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Ситуация серьезная: украинской армии не хватает боеприпасов и бронежилетов
Генерал ВСУ заявил об отсутствии у армии запасов топлива и боеприпасов - РИА Новости, 06.02.2022
Ситуация серьезная: украинской армии не хватает боеприпасов и бронежилетов
Украинская армия испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов, заявил в эфире канала "Апостроф" генерал-полковник ВСУ... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:16
2022-02-06T19:16
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинская армия испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов, заявил в эфире канала "Апостроф" генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник."Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект", — сказал военный.Он добавил, что армии не хватает средств защиты и выразил надежду на помощь Запада в решении этой проблемы, а также покрытии нехватки боеприпасов."У нас были проблемы со "смерчами", с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатометам", — добавил Колесник.В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.Кроме того, ВСУ столкнулись с массовыми увольнениями военными. По словам генерала Сергея Кривоноса, за пять лет из вооруженных сил из армии уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам ее численность выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями руководства ВСУ.
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770704742.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
19:16 06.02.2022
 
Генерал ВСУ заявил об отсутствии у армии запасов топлива и боеприпасов

Генерал ВСУ Колесник: у украинской армии почти нет боеприпасов, горючего и бронежилетов

© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookУчения ВСУ в Житомирской области
Учения ВСУ в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook
Учения ВСУ в Житомирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинская армия испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов, заявил в эфире канала "Апостроф" генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник.
"Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект", — сказал военный.
Он добавил, что армии не хватает средств защиты и выразил надежду на помощь Запада в решении этой проблемы, а также покрытии нехватки боеприпасов.
"У нас были проблемы со "смерчами", с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатометам", — добавил Колесник.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 16:49
"Там люди обученные": генерал ВСУ счел Киев легкой добычей для России
В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.
Кроме того, ВСУ столкнулись с массовыми увольнениями военными. По словам генерала Сергея Кривоноса, за пять лет из вооруженных сил из армии уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам ее численность выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями руководства ВСУ.
Михаил Забродский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 15:49
Генерал ВСУ назвал области Украины, "мечтающие войти в состав России"
 
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