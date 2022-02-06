https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html

На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"

На Украине предложили модернизировать "нормандский формат" - РИА Новости, 06.02.2022

На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"

Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможной скорую встречу президентов России и Украины, а также предложил модернизировать "нормандский формат"... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T17:35

2022-02-06T17:35

2022-02-06T17:35

в мире

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россия

германия

франция

"нормандская четверка"

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

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РИМ, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможной скорую встречу президентов России и Украины, а также предложил модернизировать "нормандский формат" дискуссий по урегулированию в Донбассе."Формат был отличной площадкой, но его главных героев уже нет: Меркель и Олланд на пенсии, а Порошенко больше не наш президент. Остался только Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве, Берлине или Варшаве", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.В качестве возможной платформы может подойти и Стамбул, заявил он, отвечая на вопрос о соответствующем предложении президента Турции. По словам Резникова, Украина готова встретиться с представителями России, "если кто-то это организует"."Необходимо начать с очень высокого уровня, как с "нормандским форматом". Сначала за стол должны будут сесть лидеры, потом министры смогут вникнуть в детали", - сказал Резников.Он подчеркнул, что для возможной скорой встречи президентов Путина и Зеленского необходим посредник, "кто-то, кто может содействовать, но еще и обеспечить соблюдение любого соглашения"."Помните Будапештский меморандум 1994 года? Мы получили четкие гарантии, но они не сработали", - сказал Резников.Говоря о возможности нападения России на Украину, министр обороны заявил, что это "возможно рано или поздно", но "немедленного риска" вторжения нет."Я надеюсь, что в Кремле еще не приняли этого решения. Сил, накопленных у нашей границы, не достаточно" , - сказал глава МО Украины.

https://ria.ru/20220206/agressiya-1771287421.html

https://ria.ru/20220206/ukraina-1771345398.html

https://ria.ru/20220205/podstava-1771228370.html

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в мире, украина, россия, германия, франция, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр, минские соглашения