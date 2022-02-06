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На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"
На Украине предложили модернизировать "нормандский формат" - РИА Новости, 06.02.2022
На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"
Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможной скорую встречу президентов России и Украины, а также предложил модернизировать "нормандский формат"... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:35
2022-02-06T17:35
в мире
украина
россия
германия
франция
"нормандская четверка"
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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РИМ, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможной скорую встречу президентов России и Украины, а также предложил модернизировать "нормандский формат" дискуссий по урегулированию в Донбассе."Формат был отличной площадкой, но его главных героев уже нет: Меркель и Олланд на пенсии, а Порошенко больше не наш президент. Остался только Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве, Берлине или Варшаве", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.В качестве возможной платформы может подойти и Стамбул, заявил он, отвечая на вопрос о соответствующем предложении президента Турции. По словам Резникова, Украина готова встретиться с представителями России, "если кто-то это организует"."Необходимо начать с очень высокого уровня, как с "нормандским форматом". Сначала за стол должны будут сесть лидеры, потом министры смогут вникнуть в детали", - сказал Резников.Он подчеркнул, что для возможной скорой встречи президентов Путина и Зеленского необходим посредник, "кто-то, кто может содействовать, но еще и обеспечить соблюдение любого соглашения"."Помните Будапештский меморандум 1994 года? Мы получили четкие гарантии, но они не сработали", - сказал Резников.Говоря о возможности нападения России на Украину, министр обороны заявил, что это "возможно рано или поздно", но "немедленного риска" вторжения нет."Я надеюсь, что в Кремле еще не приняли этого решения. Сил, накопленных у нашей границы, не достаточно" , - сказал глава МО Украины.
https://ria.ru/20220206/agressiya-1771287421.html
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771345398.html
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в мире, украина, россия, германия, франция, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр, минские соглашения
17:35 06.02.2022
 
На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"

Министр обороны Украины Резников предложил модернизировать "нормандский формат"

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Читать ria.ru в
РИМ, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможной скорую встречу президентов России и Украины, а также предложил модернизировать "нормандский формат" дискуссий по урегулированию в Донбассе.
"Формат был отличной площадкой, но его главных героев уже нет: Меркель и Олланд на пенсии, а Порошенко больше не наш президент. Остался только Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве, Берлине или Варшаве", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.
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В качестве возможной платформы может подойти и Стамбул, заявил он, отвечая на вопрос о соответствующем предложении президента Турции. По словам Резникова, Украина готова встретиться с представителями России, "если кто-то это организует".
"Необходимо начать с очень высокого уровня, как с "нормандским форматом". Сначала за стол должны будут сесть лидеры, потом министры смогут вникнуть в детали", - сказал Резников.
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Он подчеркнул, что для возможной скорой встречи президентов Путина и Зеленского необходим посредник, "кто-то, кто может содействовать, но еще и обеспечить соблюдение любого соглашения".
"Помните Будапештский меморандум 1994 года? Мы получили четкие гарантии, но они не сработали", - сказал Резников.
Говоря о возможности нападения России на Украину, министр обороны заявил, что это "возможно рано или поздно", но "немедленного риска" вторжения нет.
"Я надеюсь, что в Кремле еще не приняли этого решения. Сил, накопленных у нашей границы, не достаточно" , - сказал глава МО Украины.
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