https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html
На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"
На Украине предложили модернизировать "нормандский формат" - РИА Новости, 06.02.2022
На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"
Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможной скорую встречу президентов России и Украины, а также предложил модернизировать "нормандский формат"... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:35
2022-02-06T17:35
2022-02-06T17:35
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франция
"нормандская четверка"
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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РИМ, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможной скорую встречу президентов России и Украины, а также предложил модернизировать "нормандский формат" дискуссий по урегулированию в Донбассе."Формат был отличной площадкой, но его главных героев уже нет: Меркель и Олланд на пенсии, а Порошенко больше не наш президент. Остался только Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве, Берлине или Варшаве", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.В качестве возможной платформы может подойти и Стамбул, заявил он, отвечая на вопрос о соответствующем предложении президента Турции. По словам Резникова, Украина готова встретиться с представителями России, "если кто-то это организует"."Необходимо начать с очень высокого уровня, как с "нормандским форматом". Сначала за стол должны будут сесть лидеры, потом министры смогут вникнуть в детали", - сказал Резников.Он подчеркнул, что для возможной скорой встречи президентов Путина и Зеленского необходим посредник, "кто-то, кто может содействовать, но еще и обеспечить соблюдение любого соглашения"."Помните Будапештский меморандум 1994 года? Мы получили четкие гарантии, но они не сработали", - сказал Резников.Говоря о возможности нападения России на Украину, министр обороны заявил, что это "возможно рано или поздно", но "немедленного риска" вторжения нет."Я надеюсь, что в Кремле еще не приняли этого решения. Сил, накопленных у нашей границы, не достаточно" , - сказал глава МО Украины.
https://ria.ru/20220206/agressiya-1771287421.html
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771345398.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, франция, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр, минские соглашения
На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"
Министр обороны Украины Резников предложил модернизировать "нормандский формат"
РИМ, 6 фев - РИА Новости.
Министр обороны Украины Алексей Резников считает
возможной скорую встречу президентов России и Украины, а также предложил модернизировать "нормандский формат" дискуссий по урегулированию в Донбассе.
"Формат был отличной площадкой, но его главных героев уже нет: Меркель и Олланд на пенсии, а Порошенко больше не наш президент. Остался только Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве
, Берлине
или Варшаве", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.
В качестве возможной платформы может подойти и Стамбул
, заявил он, отвечая на вопрос о соответствующем предложении президента Турции
. По словам Резникова, Украина
готова встретиться с представителями России
, "если кто-то это организует".
"Необходимо начать с очень высокого уровня, как с "нормандским форматом". Сначала за стол должны будут сесть лидеры, потом министры смогут вникнуть в детали", - сказал Резников.
Он подчеркнул, что для возможной скорой встречи президентов Путина и Зеленского необходим посредник, "кто-то, кто может содействовать, но еще и обеспечить соблюдение любого соглашения".
"Помните Будапештский меморандум 1994 года? Мы получили четкие гарантии, но они не сработали", - сказал Резников.
Говоря о возможности нападения России на Украину, министр обороны заявил, что это "возможно рано или поздно", но "немедленного риска" вторжения нет.
"Я надеюсь, что в Кремле еще не приняли этого решения. Сил, накопленных у нашей границы, не достаточно" , - сказал глава МО Украины.