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Замглавы Минобороны Украины поддержала Путина перед истеричным ведущим
Замглавы Минобороны Украины вступилась за Россию перед истеричным ведущим - РИА Новости, 06.02.2022
Замглавы Минобороны Украины поддержала Путина перед истеричным ведущим
Телеведущий телеканала "Украина 24" не сдержал эмоций и устроил настоящий допрос заместителю министра обороны Украины Анне Маляр. Речь шла о России. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:14
2022-02-06T23:14
россия
украина
в мире
министерство обороны украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Телеведущий телеканала "Украина 24" не сдержал эмоций и устроил настоящий допрос заместителю министра обороны Украины Анне Маляр. Речь шла о России.Маляр заявила, что считает угрозу "российского вторжения" возможной, но при этом попросила не нагнетать обстановку в студии ради просмотров и не согласилась с частью абсурдных предположений журналиста о войне."Если вы переживаете за Киев или другие города-миллионники, &lt;…&gt; Никто на сегодня не пойдет, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу. Давайте не будем нагнетать", — попробовала успокоить ведущего Маляр.Но тот стал перебивать замминистра и на повышенных тонах задавать ей вопросы о российских ракетах и украинской ПВО.Однако эти слова не удовлетворили журналиста, и он остался недоволен ответами.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации конфликта — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://rsport.ria.ru/20220204/skandal-1771062715.html
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россия, украина, в мире, министерство обороны украины
17:14 06.02.2022 (обновлено: 23:14 06.02.2022)
 
Замглавы Минобороны Украины вступилась за Россию перед истеричным ведущим

Замглавы Минобороны Украины Маляр вступилась за Россию перед ведущим "Украины 24"

© Fotolia / wellphotoТелевизионная передача
Телевизионная передача - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Fotolia / wellphoto
Телевизионная передача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Телеведущий телеканала "Украина 24" не сдержал эмоций и устроил настоящий допрос заместителю министра обороны Украины Анне Маляр. Речь шла о России.
Маляр заявила, что считает угрозу "российского вторжения" возможной, но при этом попросила не нагнетать обстановку в студии ради просмотров и не согласилась с частью абсурдных предположений журналиста о войне.
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"Если вы переживаете за Киев или другие города-миллионники, <…> Никто на сегодня не пойдет, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу. Давайте не будем нагнетать", — попробовала успокоить ведущего Маляр.
Но тот стал перебивать замминистра и на повышенных тонах задавать ей вопросы о российских ракетах и украинской ПВО.

"Путин очень хорошо просчитывает все свои шаги и прекрасно понимает, что он делает. Между прочим, он очень сильно взвешивает свои шаги", — сказала Маляр в попытке разрядить ситуацию.

Однако эти слова не удовлетворили журналиста, и он остался недоволен ответами.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации конфликта — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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