https://ria.ru/20220206/ukraina-1771345398.html

Замглавы Минобороны Украины поддержала Путина перед истеричным ведущим

Замглавы Минобороны Украины вступилась за Россию перед истеричным ведущим - РИА Новости, 06.02.2022

Замглавы Минобороны Украины поддержала Путина перед истеричным ведущим

Телеведущий телеканала "Украина 24" не сдержал эмоций и устроил настоящий допрос заместителю министра обороны Украины Анне Маляр. Речь шла о России. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T17:14

2022-02-06T17:14

2022-02-06T23:14

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Телеведущий телеканала "Украина 24" не сдержал эмоций и устроил настоящий допрос заместителю министра обороны Украины Анне Маляр. Речь шла о России.Маляр заявила, что считает угрозу "российского вторжения" возможной, но при этом попросила не нагнетать обстановку в студии ради просмотров и не согласилась с частью абсурдных предположений журналиста о войне."Если вы переживаете за Киев или другие города-миллионники, <…> Никто на сегодня не пойдет, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу. Давайте не будем нагнетать", — попробовала успокоить ведущего Маляр.Но тот стал перебивать замминистра и на повышенных тонах задавать ей вопросы о российских ракетах и украинской ПВО.Однако эти слова не удовлетворили журналиста, и он остался недоволен ответами.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации конфликта — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://rsport.ria.ru/20220204/skandal-1771062715.html

https://ria.ru/20210827/skabeeva-1747487357.html

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россия, украина, в мире, министерство обороны украины