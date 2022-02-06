https://ria.ru/20220206/ukraina-1771315545.html

СМИ узнали об отправке более ста британских спецназовцев на Украину

СМИ узнали об отправке более ста британских спецназовцев на Украину - РИА Новости, 06.02.2022

СМИ узнали об отправке более ста британских спецназовцев на Украину

Британия отправила на Украину более ста спецназовцев, пишет газета Mirror со ссылкой на источник. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T12:12

2022-02-06T12:12

2022-02-06T14:38

в мире

великобритания

украина

вооруженные силы украины

донбасс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771317312_0:294:1600:1194_1920x0_80_0_0_ffa1f3d6ff2e2dc3499db6f532e0b651.jpg

ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости. Британия отправила на Украину более ста спецназовцев, пишет газета Mirror со ссылкой на источник.По сведениям газеты, британские военные обучают украинских коллег "тактикам борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям".Как отмечает Mirror, на Украине в качестве военных советников уже работают представители Особой воздушной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS), Особого разведывательного полка и группы поддержки Сил спецназначения.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220125/nlaw-1769482230.html

https://ria.ru/20220206/ukraina-1771313461.html

великобритания

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины, донбасс, нато