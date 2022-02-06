https://ria.ru/20220206/ukraina-1771315545.html
СМИ узнали об отправке более ста британских спецназовцев на Украину
СМИ узнали об отправке более ста британских спецназовцев на Украину - РИА Новости, 06.02.2022
СМИ узнали об отправке более ста британских спецназовцев на Украину
Британия отправила на Украину более ста спецназовцев, пишет газета Mirror со ссылкой на источник. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T12:12
2022-02-06T12:12
2022-02-06T14:38
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ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости. Британия отправила на Украину более ста спецназовцев, пишет газета Mirror со ссылкой на источник.По сведениям газеты, британские военные обучают украинских коллег "тактикам борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям".Как отмечает Mirror, на Украине в качестве военных советников уже работают представители Особой воздушной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS), Особого разведывательного полка и группы поддержки Сил спецназначения.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220125/nlaw-1769482230.html
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в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины, донбасс, нато
12:12 06.02.2022 (обновлено: 14:38 06.02.2022)
СМИ узнали об отправке более ста британских спецназовцев на Украину
Mirror: Британия отправила более ста спецназовцев на Украину