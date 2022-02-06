https://ria.ru/20220206/ukraina-1771313461.html

В США предсказали падение Киева через 72 часа после российского "вторжения"

В США предсказали падение Киева через 72 часа после российского "вторжения" - РИА Новости, 06.02.2022

В США предсказали падение Киева через 72 часа после российского "вторжения"

США работают над тем, чтобы подготовиться к "значительному" миграционному кризису и кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:50

2022-02-06T11:50

2022-02-06T15:33

в мире

россия

киев

марк милли

нато

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770797179_0:214:2550:1648_1920x0_80_0_0_bc0995d989114afb68b3856004694f52.jpg

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США работают над тем, чтобы подготовиться к "значительному" миграционному кризису и кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник."США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису", — говорится в сообщении телеканала.По данным Fox News, европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку исходят из предположения, что "украинцы будут бежать в другие части Европы".Согласно ряду источников из американского конгресса, председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил конгрессменам, что столица Украины Киев может пасть в течение 72 часов в случае "полномасштабного российского вторжения".Ряд законодателей выразили озабоченность недостаточно оперативным оказанием военной помощи Украине со стороны США. Представители американской администрации в ответ указали на то, что значительные поставки военной помощи Россия якобы может использовать как "повод для вторжения", отмечает телеканал.По информации Fox News, на брифингах с конгрессменами также присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор Национальной разведки Аврил Хэйнс, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, замминистра торговли Дон Грейвс, заместитель министра финансов Уолли Адейемо и заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобел Коулман.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220206/zhertvy-1771293030.html

https://ria.ru/20220206/vrane-1771300076.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

россия

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, марк милли, нато, сша, украина