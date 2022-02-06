11:50 06.02.2022 (обновлено: 15:33 06.02.2022)
В США предсказали падение Киева через 72 часа после российского "вторжения"
Fox News: генерал Милли сообщил о подготовке США к кризису с беженцами из-за Украины
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США работают над тем, чтобы подготовиться к "значительному" миграционному кризису и кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник.
"США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису", — говорится в сообщении телеканала.
По данным Fox News, европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку исходят из предположения, что "украинцы будут бежать в другие части Европы".
Согласно ряду источников из американского конгресса, председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил конгрессменам, что столица Украины Киев может пасть в течение 72 часов в случае "полномасштабного российского вторжения".
Ряд законодателей выразили озабоченность недостаточно оперативным оказанием военной помощи Украине со стороны США. Представители американской администрации в ответ указали на то, что значительные поставки военной помощи Россия якобы может использовать как "повод для вторжения", отмечает телеканал.
По информации Fox News, на брифингах с конгрессменами также присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор Национальной разведки Аврил Хэйнс, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, замминистра торговли Дон Грейвс, заместитель министра финансов Уолли Адейемо и заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобел Коулман.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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