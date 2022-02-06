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В России разоблачили хитрые планы США по Украине
В Госдуме отреагировали на публикации западных СМИ о "вторжении" на Украину - РИА Новости, 06.02.2022
В России разоблачили хитрые планы США по Украине
Депутат Госдумы Артем Туров в беседе с RT обвинил США в попытке спровоцировать конфликт на Украине провокационными статьями в ведущих СМИ. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:10
2022-02-06T13:10
в мире
россия
восточная европа
киев
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Артем Туров в беседе с RT обвинил США в попытке спровоцировать конфликт на Украине провокационными статьями в ведущих СМИ."Они делают все возможное для того, чтобы разгорелся новый конфликт, который в первую очередь выгоден им. Все те жертвы, о которых говорят СМИ, наверное, такой сценарий предполагают непосредственно руководители Пентагона и Белого дома", — отметил парламентарий.По его словам, Соединенные Штаты используют Украину в качестве средства давления на Россию, преследуя исключительно собственные геополитические интересы. Он также назвал происходящее "гибридной войной".Ранее The New York Times и Reuters со ссылкой на неназванные источники заявили о якобы "возможных огромных человеческих потерях при вторжении России на Украину". Также издания утверждают, что конфликт спровоцирует серьезный миграционный кризис.Сутками ранее Bloomberg выпустил заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются. В России раскритиковали агентство за инцидент, назвав его провокацией.В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220205/agent-1771131328.html
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в мире, россия, восточная европа, киев, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, нато
13:10 06.02.2022
 
В Госдуме отреагировали на публикации западных СМИ о "вторжении" на Украину

Депутат ГД Туров обвинил США в провокациях из-за статей о вторжении России на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Госдумы РФ
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Артем Туров в беседе с RT обвинил США в попытке спровоцировать конфликт на Украине провокационными статьями в ведущих СМИ.
"Они делают все возможное для того, чтобы разгорелся новый конфликт, который в первую очередь выгоден им. Все те жертвы, о которых говорят СМИ, наверное, такой сценарий предполагают непосредственно руководители Пентагона и Белого дома", — отметил парламентарий.
По его словам, Соединенные Штаты используют Украину в качестве средства давления на Россию, преследуя исключительно собственные геополитические интересы. Он также назвал происходящее "гибридной войной".
Ранее The New York Times и Reuters со ссылкой на неназванные источники заявили о якобы "возможных огромных человеческих потерях при вторжении России на Украину". Также издания утверждают, что конфликт спровоцирует серьезный миграционный кризис.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 08:00
Как американские СМИ "российского агента" в своих рядах вычислили
Сутками ранее Bloomberg выпустил заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются. В России раскритиковали агентство за инцидент, назвав его провокацией.
В последнее время отношения между Россией и Западом стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО увеличивает количество своих сил и техники в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, отмечая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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