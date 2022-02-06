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Регионы получат более семи миллиардов рублей на внедрение ИТС
Регионы получат более семи миллиардов рублей на внедрение ИТС - РИА Новости, 06.02.2022
Регионы получат более семи миллиардов рублей на внедрение ИТС
Правительство РФ направит в регионы более семи миллиардов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T12:00
2022-02-06T12:00
технологии
россия
правительство рф
транспорт
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит в регионы более семи миллиардов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), сообщает пресс-служба кабмина."Всего в 2022 году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионы будет направлено 7,35 миллиардов рублей. Распределение средств утверждено в законе о федеральном бюджете. Об этом говорится в распоряжении, которое утвердило Правительство", - говорится в сообщении.Отмечается, что правительство продолжает поддерживать внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах, что позволяет автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах.Уточняется, что соглашения о предоставлении трансфертов заключены с 42 регионами. Так, в Удмуртии в этом году запустят открытую региональную навигационно-информационную систему. В Кирове одним из первых направлений ИТС станет модернизация светофоров, в которых заменят контроллеры и внедрят детекторы для анализа интенсивности транспортных потоков. Кроме того, в разных районах города появятся экологические датчики. На въездах будут установлены информационные табло, где будут размещаться данные о погодных условиях, скоростном режиме, ситуации на дорогах, Для этого в городе будет установлено более 375 камер телеобзора.Помимо этого в Кирове хотят создать центр управления дорожным движением, а в дальнейшем такой центр появится и в Кировской городской агломерации.Добавляется, что работа по внедрению ИТС ведётся в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Программа стала дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. По данным пресс-службы, из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта населения."За прошедший год благодаря федеральной поддержке в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением, интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, а также 45 метеостанций", - заключили в пресс-службе кабмина.
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технологии, россия, правительство рф, транспорт
12:00 06.02.2022
 
Регионы получат более семи миллиардов рублей на внедрение ИТС

Регионы получат семь миллиардов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит в регионы более семи миллиардов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), сообщает пресс-служба кабмина.
"Всего в 2022 году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионы будет направлено 7,35 миллиардов рублей. Распределение средств утверждено в законе о федеральном бюджете. Об этом говорится в распоряжении, которое утвердило Правительство", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что правительство продолжает поддерживать внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах, что позволяет автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах.
Уточняется, что соглашения о предоставлении трансфертов заключены с 42 регионами. Так, в Удмуртии в этом году запустят открытую региональную навигационно-информационную систему. В Кирове одним из первых направлений ИТС станет модернизация светофоров, в которых заменят контроллеры и внедрят детекторы для анализа интенсивности транспортных потоков. Кроме того, в разных районах города появятся экологические датчики. На въездах будут установлены информационные табло, где будут размещаться данные о погодных условиях, скоростном режиме, ситуации на дорогах, Для этого в городе будет установлено более 375 камер телеобзора.
Помимо этого в Кирове хотят создать центр управления дорожным движением, а в дальнейшем такой центр появится и в Кировской городской агломерации.
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"За прошедший год благодаря федеральной поддержке в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением, интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, а также 45 метеостанций", - заключили в пресс-службе кабмина.
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