https://ria.ru/20220206/tanki-1771341616.html

ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР

ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.02.2022

ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики разместили четыре танка в населенном пункте Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:21

2022-02-06T16:21

2022-02-06T16:23

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

днр

т-64

бтр-80

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153351/53/1533515304_0:347:5000:3160_1920x0_80_0_0_245f9365d0dbf9eaa8572b349ef5d4d8.jpg

ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили четыре танка в населенном пункте Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."Зафиксировано размещение четырех танков Т-64... вблизи частных жилых домов в населенном пункте Привольное. Кроме того, боевики разместили бронетранспортер БТР-80 вблизи жилого квартала в Авдеевке", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220205/podstava-1771228370.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, днр, т-64, бтр-80, киев