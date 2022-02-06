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ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР
ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.02.2022
ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики разместили четыре танка в населенном пункте Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:21
2022-02-06T16:23
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
днр
т-64
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили четыре танка в населенном пункте Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."Зафиксировано размещение четырех танков Т-64... вблизи частных жилых домов в населенном пункте Привольное. Кроме того, боевики разместили бронетранспортер БТР-80 вблизи жилого квартала в Авдеевке", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220205/podstava-1771228370.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, днр, т-64, бтр-80, киев
16:21 06.02.2022 (обновлено: 16:23 06.02.2022)
 
ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: силовики разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе

© AP Photo / Alexander ShulmanВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Alexander Shulman
Военнослужащий ВСУ
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили четыре танка в населенном пункте Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Зафиксировано размещение четырех танков Т-64... вблизи частных жилых домов в населенном пункте Привольное. Кроме того, боевики разместили бронетранспортер БТР-80 вблизи жилого квартала в Авдеевке", - сказал представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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