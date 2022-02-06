16:21 06.02.2022 (обновлено: 16:23 06.02.2022)
ВСУ разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: силовики разместили четыре танка в населенном пункте в Донбассе
© AP Photo / Alexander ShulmanВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Alexander Shulman
Военнослужащий ВСУ
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили четыре танка в населенном пункте Донбасса, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Зафиксировано размещение четырех танков Т-64... вблизи частных жилых домов в населенном пункте Привольное. Кроме того, боевики разместили бронетранспортер БТР-80 вблизи жилого квартала в Авдеевке", - сказал представитель ведомства.
5 февраля, 13:31На Украине рассказали, как Зеленский подставил Байдена
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
3 февраля, 18:46Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО