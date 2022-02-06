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Назван худший танк всех времен и народов

В США назвали худший танк всех времен и народов - РИА Новости, 06.02.2022

Назван худший танк всех времен и народов

Колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:17

2022-02-06T10:17

2022-02-06T12:08

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю."Представьте маленький трактор Caterpillar. Потом обшейте его тонкой гофрированной сталью и установите шесть легких пулеметов. При этом не используйте чертежи, просто стройте. То, что у вас получится, и есть худший танк в истории", — написал автор.По словам Иствуда, к этой машине как нельзя лучше подходит фраза "ад на колесах"."Он опрокидывался при езде по канавам. Орудия клинило из-за вибраций, поэтому стрелять можно было только в стационарном положении. Танк также останавливался, чтобы просто сменить передачу. А еще в башне не было люка", — рассказал колумнист.Эту боевую машину разработал новозеландский министр труда Роберт Сэмпл в годы Второй мировой войны из-за угрозы японского вторжения. Его основой стал гусеничный трактор Caterpillar D8. Всего было создано три экземпляра, которые подверглись острой критике и насмешкам СМИ и общественности.

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