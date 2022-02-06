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Назван худший танк всех времен и народов
В США назвали худший танк всех времен и народов - РИА Новости, 06.02.2022
Назван худший танк всех времен и народов
Колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T10:17
2022-02-06T10:17
2022-02-06T12:08
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новая зеландия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю."Представьте маленький трактор Caterpillar. Потом обшейте его тонкой гофрированной сталью и установите шесть легких пулеметов. При этом не используйте чертежи, просто стройте. То, что у вас получится, и есть худший танк в истории", — написал автор.По словам Иствуда, к этой машине как нельзя лучше подходит фраза "ад на колесах"."Он опрокидывался при езде по канавам. Орудия клинило из-за вибраций, поэтому стрелять можно было только в стационарном положении. Танк также останавливался, чтобы просто сменить передачу. А еще в башне не было люка", — рассказал колумнист.Эту боевую машину разработал новозеландский министр труда Роберт Сэмпл в годы Второй мировой войны из-за угрозы японского вторжения. Его основой стал гусеничный трактор Caterpillar D8. Всего было создано три экземпляра, которые подверглись острой критике и насмешкам СМИ и общественности.
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в мире, новая зеландия
10:17 06.02.2022 (обновлено: 12:08 06.02.2022)
В США назвали худший танк всех времен и народов
Портал 19fortyfive назвал танк Боба Семпла худшим в истории
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Колумнист Брент Иствуд в статье для портала 19fortyfive
назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю.
"Представьте маленький трактор Caterpillar. Потом обшейте его тонкой гофрированной сталью и установите шесть легких пулеметов. При этом не используйте чертежи, просто стройте. То, что у вас получится, и есть худший танк в истории", — написал автор.
По словам Иствуда, к этой машине как нельзя лучше подходит фраза "ад на колесах".
"Он опрокидывался при езде по канавам. Орудия клинило из-за вибраций, поэтому стрелять можно было только в стационарном положении. Танк также останавливался, чтобы просто сменить передачу. А еще в башне не было люка", — рассказал колумнист.
Эту боевую машину разработал новозеландский
министр труда Роберт Сэмпл в годы Второй мировой войны из-за угрозы японского вторжения. Его основой стал гусеничный трактор Caterpillar D8. Всего было создано три экземпляра, которые подверглись острой критике и насмешкам СМИ и общественности.