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AP заявило, что властям США все меньше доверяют из-за их лжи и ошибок

AP заявило, что властям США все меньше доверяют из-за их лжи и ошибок - РИА Новости, 06.02.2022

AP заявило, что властям США все меньше доверяют из-за их лжи и ошибок

Американским властям доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях, отмечает Ассошиэйтед Пресс; среди прочего... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T03:34

2022-02-06T03:34

2022-02-06T03:34

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американским властям доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях, отмечает Ассошиэйтед Пресс; среди прочего агентство упомянуло тот факт, что Вашингтон предложил верить на слово утверждениям о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео по Украине.Агентство замечает, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение заявлений, касающихся нацбезопасности, ответила просто: "Вы должны нам поверить".Вашингтон также не говорит, откуда знает, что мирные жители в ходе операции в Сирии погибли от взрыва смертника, а не от рук американских спецназовцев (на этой неделе в ходе операции США в Сирии был ликвидирован лидер террористической организации ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши), отмечает Ассошиэйтед Пресс.По оценке агентства, реакция американской администрации приобрела особую "едкость", когда официальные представители связали вопросы журналистов с тем, что те якобы "покупаются на иностранную пропаганду"."Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону", - говорится в материале агентства, согласно которому доверие снизилось за прошедшие десятилетия "из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всем - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке".Отдельно агентство упомянуло "возросший скептицизм" по отношению к администрации США в вопросах, касающихся разведки и военных дел - особенно после того, как американские власти не сумели предвидеть, как быстро власть в Афганистане перейдет к "Талибану"**. Кроме того, агентство напоминает, что в Вашингтоне изначально выступали с одобрением ракетного удара США в Кабуле, в результате которого погибли не террористы, а мирные жители, как позднее признал Пентагон."Эта администрация в прошлом делала заявления, которые оказывались неверными", - цитирует агентство Кэтлин Холл Джеймисон, директора Центра общественной политики Анненберга при Университете штата Пенсильвания.Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс ранее на этой неделе предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.По утверждению Вашингтона, подобный "фейк" якобы мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации, а постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".* Террористическая организация, запрещенная в России.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220205/yaponiya-1771234924.html

https://ria.ru/20220205/vtorzhenie-1771195819.html

https://ria.ru/20220204/gosdep-1771061304.html

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в мире, associated press, россия, сирия, сша, министерство обороны сша, джо байден, украина