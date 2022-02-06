AP заявило, что властям США все меньше доверяют из-за их лжи и ошибок
Associated Press: властям США все меньше доверяют из-за лжи и ошибок в их заявлениях
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американским властям доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях, отмечает Ассошиэйтед Пресс; среди прочего агентство упомянуло тот факт, что Вашингтон предложил верить на слово утверждениям о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео по Украине.
Агентство замечает, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение заявлений, касающихся нацбезопасности, ответила просто: "Вы должны нам поверить".
"Нет, они не станут раскрывать, что заставило их сказать, что они знают, что Россия замышляет операцию <...> в качестве предлога для вторжения в Украину", - посетовало агентство.
Вашингтон также не говорит, откуда знает, что мирные жители в ходе операции в Сирии погибли от взрыва смертника, а не от рук американских спецназовцев (на этой неделе в ходе операции США в Сирии был ликвидирован лидер террористической организации ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши), отмечает Ассошиэйтед Пресс.
По оценке агентства, реакция американской администрации приобрела особую "едкость", когда официальные представители связали вопросы журналистов с тем, что те якобы "покупаются на иностранную пропаганду".
"Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону", - говорится в материале агентства, согласно которому доверие снизилось за прошедшие десятилетия "из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всем - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке".
Отдельно агентство упомянуло "возросший скептицизм" по отношению к администрации США в вопросах, касающихся разведки и военных дел - особенно после того, как американские власти не сумели предвидеть, как быстро власть в Афганистане перейдет к "Талибану"**. Кроме того, агентство напоминает, что в Вашингтоне изначально выступали с одобрением ракетного удара США в Кабуле, в результате которого погибли не террористы, а мирные жители, как позднее признал Пентагон.
"Эта администрация в прошлом делала заявления, которые оказывались неверными", - цитирует агентство Кэтлин Холл Джеймисон, директора Центра общественной политики Анненберга при Университете штата Пенсильвания.
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс ранее на этой неделе предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.
По утверждению Вашингтона, подобный "фейк" якобы мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации, а постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.