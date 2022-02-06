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AP заявило, что властям США все меньше доверяют из-за их лжи и ошибок
AP заявило, что властям США все меньше доверяют из-за их лжи и ошибок - РИА Новости, 06.02.2022
AP заявило, что властям США все меньше доверяют из-за их лжи и ошибок
Американским властям доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях, отмечает Ассошиэйтед Пресс; среди прочего... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T03:34
2022-02-06T03:34
в мире
associated press
россия
сирия
сша
министерство обороны сша
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американским властям доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях, отмечает Ассошиэйтед Пресс; среди прочего агентство упомянуло тот факт, что Вашингтон предложил верить на слово утверждениям о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео по Украине.Агентство замечает, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение заявлений, касающихся нацбезопасности, ответила просто: "Вы должны нам поверить".Вашингтон также не говорит, откуда знает, что мирные жители в ходе операции в Сирии погибли от взрыва смертника, а не от рук американских спецназовцев (на этой неделе в ходе операции США в Сирии был ликвидирован лидер террористической организации ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши), отмечает Ассошиэйтед Пресс.По оценке агентства, реакция американской администрации приобрела особую "едкость", когда официальные представители связали вопросы журналистов с тем, что те якобы "покупаются на иностранную пропаганду"."Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону", - говорится в материале агентства, согласно которому доверие снизилось за прошедшие десятилетия "из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всем - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке".Отдельно агентство упомянуло "возросший скептицизм" по отношению к администрации США в вопросах, касающихся разведки и военных дел - особенно после того, как американские власти не сумели предвидеть, как быстро власть в Афганистане перейдет к "Талибану"**. Кроме того, агентство напоминает, что в Вашингтоне изначально выступали с одобрением ракетного удара США в Кабуле, в результате которого погибли не террористы, а мирные жители, как позднее признал Пентагон."Эта администрация в прошлом делала заявления, которые оказывались неверными", - цитирует агентство Кэтлин Холл Джеймисон, директора Центра общественной политики Анненберга при Университете штата Пенсильвания.Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс ранее на этой неделе предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.По утверждению Вашингтона, подобный "фейк" якобы мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации, а постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".* Террористическая организация, запрещенная в России.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220205/yaponiya-1771234924.html
https://ria.ru/20220205/vtorzhenie-1771195819.html
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в мире, associated press, россия, сирия, сша, министерство обороны сша, джо байден, украина
03:34 06.02.2022
 
AP заявило, что властям США все меньше доверяют из-за их лжи и ошибок

Associated Press: властям США все меньше доверяют из-за лжи и ошибок в их заявлениях

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американским властям доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях, отмечает Ассошиэйтед Пресс; среди прочего агентство упомянуло тот факт, что Вашингтон предложил верить на слово утверждениям о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео по Украине.
Агентство замечает, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение заявлений, касающихся нацбезопасности, ответила просто: "Вы должны нам поверить".
"Нет, они не станут раскрывать, что заставило их сказать, что они знают, что Россия замышляет операцию <...> в качестве предлога для вторжения в Украину", - посетовало агентство.
Вашингтон также не говорит, откуда знает, что мирные жители в ходе операции в Сирии погибли от взрыва смертника, а не от рук американских спецназовцев (на этой неделе в ходе операции США в Сирии был ликвидирован лидер террористической организации ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши), отмечает Ассошиэйтед Пресс.
По оценке агентства, реакция американской администрации приобрела особую "едкость", когда официальные представители связали вопросы журналистов с тем, что те якобы "покупаются на иностранную пропаганду".
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
Вчера, 14:30
США предложили Японии задуматься о санкциях против России
"Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону", - говорится в материале агентства, согласно которому доверие снизилось за прошедшие десятилетия "из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всем - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке".
Отдельно агентство упомянуло "возросший скептицизм" по отношению к администрации США в вопросах, касающихся разведки и военных дел - особенно после того, как американские власти не сумели предвидеть, как быстро власть в Афганистане перейдет к "Талибану"**. Кроме того, агентство напоминает, что в Вашингтоне изначально выступали с одобрением ракетного удара США в Кабуле, в результате которого погибли не террористы, а мирные жители, как позднее признал Пентагон.
"Эта администрация в прошлом делала заявления, которые оказывались неверными", - цитирует агентство Кэтлин Холл Джеймисон, директора Центра общественной политики Анненберга при Университете штата Пенсильвания.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
Вчера, 04:28
Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс ранее на этой неделе предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.
По утверждению Вашингтона, подобный "фейк" якобы мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации, а постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 13:19
В Кремле призвали не верить словам Госдепа о российских фейках по Украине
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
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