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В Челябинске бродячая собака напала на мальчика
В Челябинске бродячая собака напала на мальчика - РИА Новости, 06.02.2022
В Челябинске бродячая собака напала на мальчика
Полиция в поселке Федоровка в Челябинске проверяет обстоятельства нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика, ребенка доставили в травмпункт, сообщили... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:39
2022-02-06T19:39
2022-02-06T20:06
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. Полиция в поселке Федоровка в Челябинске проверяет обстоятельства нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика, ребенка доставили в травмпункт, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД по Челябинску.Она уточнила, что происшествие случилось в воскресенье в поселке Федоровка в Челябинске. У ребенка укусы лица, его доставили в травмпункт.За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. Еще один инцидент произошёл 26 января - в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
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происшествия, челябинск, россия
19:39 06.02.2022 (обновлено: 20:06 06.02.2022)
В Челябинске бродячая собака напала на мальчика
Бродячая собака покусала семилетнего ребенка в Челябинске