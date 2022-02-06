Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220206/simptomy-1771341282.html
Шесть кожных симптомов омикрона. Они могут не проходить неделями
Названы шесть кожных симптомов "омикрона", которые могут долго не проходить - РИА Новости, 06.02.2022
Шесть кожных симптомов омикрона. Они могут не проходить неделями
Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавируса, назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:21
2022-02-06T23:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840221_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_3fd4c961d1fdeb86b8e05fdc574dae88.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавируса, назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых способны сохраняться очень долго, пишет Daily Express.Первыми в списке идут "ковидные пальцы" — состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Это также может сопровождаться зудом и волдырями. Такой симптом характерен не только для омикрона, но и для других вариантов вируса.При омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Еще один симптом — сухость кожи, похожая на экзему, как правило на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет."Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит", — пояснили врачи.Еще один симптом — сыпь, похожая на потницу. Она также может не проходить неделями. Бывает при омикроне и сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 64,1 процента. Всего в стране привиты более 80 миллионов человек.
https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1771008652.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840221_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_eb855320944c5924a7fe933019277ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, в мире
16:21 06.02.2022 (обновлено: 23:35 06.02.2022)
 
Названы шесть кожных симптомов "омикрона", которые могут долго не проходить

Врачи из ZOE COVID Study перечислили 6 длительных кожных симптомов омикрона-штамма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник ставит капельницу пациенту в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник ставит капельницу пациенту в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник ставит капельницу пациенту в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавируса, назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых способны сохраняться очень долго, пишет Daily Express.
Первыми в списке идут "ковидные пальцы" — состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Это также может сопровождаться зудом и волдырями. Такой симптом характерен не только для омикрона, но и для других вариантов вируса.
При омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Еще один симптом — сухость кожи, похожая на экзему, как правило на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет.
"Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит", — пояснили врачи.
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 09:48Распространение коронавируса
Иммунолог рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID-19
Еще один симптом — сыпь, похожая на потницу. Она также может не проходить неделями. Бывает при омикроне и сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.
Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 64,1 процента. Всего в стране привиты более 80 миллионов человек.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала