https://ria.ru/20220206/simptomy-1771341282.html

Шесть кожных симптомов омикрона. Они могут не проходить неделями

Названы шесть кожных симптомов "омикрона", которые могут долго не проходить - РИА Новости, 06.02.2022

Шесть кожных симптомов омикрона. Они могут не проходить неделями

Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавируса, назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:21

2022-02-06T16:21

2022-02-06T23:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840221_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_3fd4c961d1fdeb86b8e05fdc574dae88.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавируса, назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых способны сохраняться очень долго, пишет Daily Express.Первыми в списке идут "ковидные пальцы" — состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Это также может сопровождаться зудом и волдырями. Такой симптом характерен не только для омикрона, но и для других вариантов вируса.При омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Еще один симптом — сухость кожи, похожая на экзему, как правило на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет."Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит", — пояснили врачи.Еще один симптом — сыпь, похожая на потницу. Она также может не проходить неделями. Бывает при омикроне и сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 64,1 процента. Всего в стране привиты более 80 миллионов человек.

https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1771008652.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, в мире