https://ria.ru/20220206/sholts-1771354138.html
Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине
Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине - РИА Новости, 06.02.2022
Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине
Позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T18:58
2022-02-06T18:58
2022-02-06T22:40
украина
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БЕРЛИН, 6 фев — РИА Новости. Позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD."У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно: мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, мы также не поставляем летальное оружие Украине. Моя предшественница имела такую же позицию. Это было правильно, и это остается правильным", — сказал глава кабмина.Известно, что Киев хотел бы получить от Берлина военные корабли и современные системы противовоздушной обороны. По словам украинского посла Андрея Мельника, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня, а нежелание Берлина сотрудничать в этой сфере может сказаться на отношениях двух стран.После этих высказываний председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выпустила заявление, в котором призвала украинских чиновников придерживаться "более умеренной риторики".В Германии неоднократно заявляли, что не собираются посылать вооружение Украине. В частности, министр обороны Кристина Ламбрехт подчеркивала, что Берлин поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт на востоке страны.Канцлер Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок также говорили о недопустимости подобных поставок.Как неоднократно подчеркивали в Москве, основная причина эскалации конфликта на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.На фоне постоянно звучащих на Украине и на Западе заявлений о подготовке Москвой мнимого вторжения в Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель подобных вбросов — наращивание иностранной группировки у российских границ.
https://ria.ru/20220205/postavki-1771209649.html
https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867001.html
https://ria.ru/20220203/germaniya-1770871345.html
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украина, германия, в мире, киев, сша, олаф шольц, ангела меркель
18:58 06.02.2022 (обновлено: 22:40 06.02.2022)
Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине
Канцлер ФРГ Шольц: Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву