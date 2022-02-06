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https://ria.ru/20220206/sanktsii-1771358270.html
Шольц ответил на вопрос о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Шольц ответил на вопрос о возможных санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 06.02.2022
Шольц ответил на вопрос о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Германия не исключает никакие варианты санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе по газопроводу "Северный поток 2", заявил... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:47
2022-02-06T19:47
экономика
в мире
санкции в отношении россии
северный поток — 2
газпром
олаф шольц
германия
россия
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия не исключает никакие варианты санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе по газопроводу "Северный поток 2", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."У нас очень конкретные заготовки с союзниками в ЕС, в США, мы в тесном контакте по возможным санкциям, которые мы можем принять. Это будут очень обширные, очень жесткие санкции, если в них будет необходимость. Но наши все нынешние устремления направлены на то, чтобы предотвратить развитие событий, когда они будут нужны", - сказал Шольц телеканалу ARD перед визитом в США.Он добавил, что у возможных санкций будет высокая цена. "Нет ничего, что было бы исключено. Это нужно четко понимать. И разумеется, Россия тоже знает, что она может составить себе представление, что может быть (в случае эскалации)", - отметил Шольц на вопрос о судьбе "Северного потока 2".РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как указывал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
https://ria.ru/20220206/gazoprovod-1771326575.html
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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экономика, в мире, санкции в отношении россии, северный поток — 2, газпром, олаф шольц, германия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сша, nord stream 2 ag
19:47 06.02.2022
 
Шольц ответил на вопрос о возможных санкциях против "Северного потока — 2"

Канцлер Германии Шольц не исключил никаких вариантов санкций против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Германия не исключает никакие варианты санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе по газопроводу "Северный поток 2", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"У нас очень конкретные заготовки с союзниками в ЕС, в США, мы в тесном контакте по возможным санкциям, которые мы можем принять. Это будут очень обширные, очень жесткие санкции, если в них будет необходимость. Но наши все нынешние устремления направлены на то, чтобы предотвратить развитие событий, когда они будут нужны", - сказал Шольц телеканалу ARD перед визитом в США.
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Он добавил, что у возможных санкций будет высокая цена. "Нет ничего, что было бы исключено. Это нужно четко понимать. И разумеется, Россия тоже знает, что она может составить себе представление, что может быть (в случае эскалации)", - отметил Шольц на вопрос о судьбе "Северного потока 2".
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как указывал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
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