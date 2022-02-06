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Салливан: США готовятся к любым вариантам развития событий вокруг Украины
Салливан: США готовятся к любым вариантам развития событий вокруг Украины - РИА Новости, 06.02.2022
Салливан: США готовятся к любым вариантам развития событий вокруг Украины
США вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины, включая сценарий российского наступления на Киев, сказал советник... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T18:50
2022-02-06T22:35
в мире
сша
джейк салливан
россия
нато
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины, включая сценарий российского наступления на Киев, сказал советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.Он заявил, что, по американским оценкам, Россия может вторгнуться в соседнюю страну "в любой день, через пару недель или вместо этого выбрать путь дипломатии". Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны."Моя работа заключается не в том, чтобы предсказывать, что именно произойдет в тот или иной день, но подготовиться к любому сценарию, включая тот, где российские войска наступают на украинскую столицу", - сказал Салливан.Fox News ранее сообщал, что, по оценкам американских военных, российским войскам потребуется 72 часа, чтобы занять Киев.В интервью телеканалу ABC Салливан заявил, что США должны быть готовы к вероятности начала России военных действий как во время Олимпийских игр в Пекине, так и после их окончания. Салливан заявил, что США отправляют войска в Европу исключительно для поддержки союзников по НАТО, а не участия в боевых действиях на территории Украины.Он подтвердил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой взаимные ограничения на размещение наступательных ракет и дополнительные меры транспарентности.В разговоре с телеканалом NBC Салливан отметил, что Вашингтон прорабатывает с союзниками разные варианты действий в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. "Российские действия могут иметь разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории восточной Украины, известные как Донбасс. Или они могут предпринять серию гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию. &lt;...&gt; Или они могут предпринять полномасштабное вторжение на Украину", — заявил советник Байдена.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html
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в мире, сша, джейк салливан, россия, нато, украина, ситуация в днр и лнр
18:50 06.02.2022 (обновлено: 22:35 06.02.2022)
 
Салливан: США готовятся к любым вариантам развития событий вокруг Украины

Советник Салливан: США считают, что Россия может "вторгнуться" на Украину в любой момент

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины, включая сценарий российского наступления на Киев, сказал советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.
Он заявил, что, по американским оценкам, Россия может вторгнуться в соседнюю страну "в любой день, через пару недель или вместо этого выбрать путь дипломатии". Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.
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"Моя работа заключается не в том, чтобы предсказывать, что именно произойдет в тот или иной день, но подготовиться к любому сценарию, включая тот, где российские войска наступают на украинскую столицу", - сказал Салливан.
Fox News ранее сообщал, что, по оценкам американских военных, российским войскам потребуется 72 часа, чтобы занять Киев.
В интервью телеканалу ABC Салливан заявил, что США должны быть готовы к вероятности начала России военных действий как во время Олимпийских игр в Пекине, так и после их окончания. Салливан заявил, что США отправляют войска в Европу исключительно для поддержки союзников по НАТО, а не участия в боевых действиях на территории Украины.
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Он подтвердил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой взаимные ограничения на размещение наступательных ракет и дополнительные меры транспарентности.
В разговоре с телеканалом NBC Салливан отметил, что Вашингтон прорабатывает с союзниками разные варианты действий в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
"Российские действия могут иметь разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории восточной Украины, известные как Донбасс. Или они могут предпринять серию гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию. <...> Или они могут предпринять полномасштабное вторжение на Украину", — заявил советник Байдена.
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Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
 
В миреСШАДжейк СалливанРоссияНАТОУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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