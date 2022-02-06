https://ria.ru/20220206/rumyniya-1771352921.html

Глава МИД Румынии рассказал о "зонтике безопасности" из-за Украины

Глава МИД Румынии рассказал о "зонтике безопасности" из-за Украины - РИА Новости, 06.02.2022

Глава МИД Румынии рассказал о "зонтике безопасности" из-за Украины

На сегодняшний день не существует опасности, что Румыния будет "втянута в военный конфликт" с Россией, заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T18:38

2022-02-06T18:38

2022-02-06T18:38

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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. На сегодняшний день не существует опасности, что Румыния будет "втянута в военный конфликт" с Россией, заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску."Нет опасности, что на сегодняшний день Румыния будет втянута в военный конфликт с Российской Федерацией в результате возможных событий по соседству. Существует чрезвычайно сильный зонтик безопасности, который предлагает все возможные гарантии безопасности и стабильности Румынии и ее граждан, а именно членство в НАТО, к которому добавляется очень сильное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами", - заявил Ауреску в эфире телеканала Prima TV.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20200124/1563817499.html

https://ria.ru/20200215/1564808272.html

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в мире, россия, румыния, нато, украина