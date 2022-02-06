Глава МИД Румынии рассказал о "зонтике безопасности" из-за Украины
Глава МИД Румынии Ауреску: НАТО защитит нашу страну от любой агрессии
Флаг Румынии
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. На сегодняшний день не существует опасности, что Румыния будет "втянута в военный конфликт" с Россией, заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.
"Нет опасности, что на сегодняшний день Румыния будет втянута в военный конфликт с Российской Федерацией в результате возможных событий по соседству. Существует чрезвычайно сильный зонтик безопасности, который предлагает все возможные гарантии безопасности и стабильности Румынии и ее граждан, а именно членство в НАТО, к которому добавляется очень сильное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами", - заявил Ауреску в эфире телеканала Prima TV.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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