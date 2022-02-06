https://ria.ru/20220206/rubl-1771283733.html
Аналитик оценил возможность нового падения рубля
Аналитик оценил возможность нового падения рубля - РИА Новости, 06.02.2022
Аналитик оценил возможность нового падения рубля
На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T02:12
2022-02-06T02:12
2022-02-06T02:12
экономика
сша
россия
донецкая народная республика
нато
рубль
артем тузов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Сейчас экономика России находится в лучших условиях, чем до пандемии: цены на энергоресурсы растут, бюджет профицитен, резервы Центробанка на рекордных уровнях, отмечает эксперт.Однако картину может испортить геополитика: такие возможные события, как срыв переговоров между Россией, США и НАТО или внезапная военная операция Украины против ЛНР/ДНР, вполне могут привести к новым минимумам для рубля, предупредил Тузов.
https://ria.ru/20220204/rubl-1770981527.html
сша
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b637ded0f90204569055edb251960b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, донецкая народная республика, нато, рубль, артем тузов, украина
Аналитик оценил возможность нового падения рубля
Аналитик Тузов: военная операция Украины против Донбасса может привести к ослаблению рубля