https://ria.ru/20220206/rubl-1771283733.html

Аналитик оценил возможность нового падения рубля

Аналитик оценил возможность нового падения рубля - РИА Новости, 06.02.2022

Аналитик оценил возможность нового падения рубля

На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T02:12

2022-02-06T02:12

2022-02-06T02:12

экономика

сша

россия

донецкая народная республика

нато

рубль

артем тузов

украина

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Сейчас экономика России находится в лучших условиях, чем до пандемии: цены на энергоресурсы растут, бюджет профицитен, резервы Центробанка на рекордных уровнях, отмечает эксперт.Однако картину может испортить геополитика: такие возможные события, как срыв переговоров между Россией, США и НАТО или внезапная военная операция Украины против ЛНР/ДНР, вполне могут привести к новым минимумам для рубля, предупредил Тузов.

https://ria.ru/20220204/rubl-1770981527.html

сша

россия

донецкая народная республика

украина

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экономика, сша, россия, донецкая народная республика, нато, рубль, артем тузов, украина