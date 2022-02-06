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Аналитик оценил возможность нового падения рубля
Аналитик оценил возможность нового падения рубля - РИА Новости, 06.02.2022
Аналитик оценил возможность нового падения рубля
На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T02:12
2022-02-06T02:12
экономика
сша
россия
донецкая народная республика
нато
рубль
артем тузов
украина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Сейчас экономика России находится в лучших условиях, чем до пандемии: цены на энергоресурсы растут, бюджет профицитен, резервы Центробанка на рекордных уровнях, отмечает эксперт.Однако картину может испортить геополитика: такие возможные события, как срыв переговоров между Россией, США и НАТО или внезапная военная операция Украины против ЛНР/ДНР, вполне могут привести к новым минимумам для рубля, предупредил Тузов.
https://ria.ru/20220204/rubl-1770981527.html
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экономика, сша, россия, донецкая народная республика, нато, рубль, артем тузов, украина
02:12 06.02.2022
 
Аналитик оценил возможность нового падения рубля

Аналитик Тузов: военная операция Украины против Донбасса может привести к ослаблению рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На данный момент экономических причин для обвала рубля до отметки в 100 рублей за доллар нет, однако в ситуацию может вмешаться геополитика, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Сейчас экономика России находится в лучших условиях, чем до пандемии: цены на энергоресурсы растут, бюджет профицитен, резервы Центробанка на рекордных уровнях, отмечает эксперт.
Однако картину может испортить геополитика: такие возможные события, как срыв переговоров между Россией, США и НАТО или внезапная военная операция Украины против ЛНР/ДНР, вполне могут привести к новым минимумам для рубля, предупредил Тузов.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 01:11
Аналитик объяснил, что спасло рубль на этой неделе
 
ЭкономикаСШАРоссияДонецкая Народная РеспубликаНАТОРубльАртем ТузовУкраина
 
 
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