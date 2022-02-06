https://ria.ru/20220206/rol-1771304292.html

Украине вновь досталась унизительная роль

На Украине объяснили роль страны в союзе с Британией и Польшей - РИА Новости, 06.02.2022

Украине вновь досталась унизительная роль

Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет "фиктивным политическим объединением", где для последней уготована унизительная роль, заявил в эфире... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:25

2022-02-06T10:25

2022-02-06T13:13

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет "фиктивным политическим объединением", где для последней уготована унизительная роль, заявил в эфире интернет-канала "Первый казацкий" украинский политолог Михаил Погребинский.По словам эксперта, каждая из стран-участниц преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы "взять вожжи супер-государства", которые вот-вот выпустят США."Польша, участвуя в таких проектах, повышает значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России", — пояснил Погребинский.В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или президент Польши.На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев, Варшава и Лондон создают новый формат сотрудничества, однако каким именно он будет, не уточнил.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220206/agressiya-1771287421.html

https://ria.ru/20220205/poroshenko-1771248652.html

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в мире, украина, великобритания, польша, россия, сша