Украине вновь досталась унизительная роль

10:25 06.02.2022 (обновлено: 13:13 06.02.2022)
На Украине объяснили роль страны в союзе с Британией и Польшей
Политолог Погребинский: Британия и Польша используют Украину как дразнящий фактор России
Флаг Украины
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет "фиктивным политическим объединением", где для последней уготована унизительная роль, заявил в эфире интернет-канала "Первый казацкий" украинский политолог Михаил Погребинский.
"Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут", — считает он.
По словам эксперта, каждая из стран-участниц преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы "взять вожжи супер-государства", которые вот-вот выпустят США.
"Польша, участвуя в таких проектах, повышает значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России", — пояснил Погребинский.
В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или президент Польши.
"Для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене", — заключил Погребинский.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев, Варшава и Лондон создают новый формат сотрудничества, однако каким именно он будет, не уточнил.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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