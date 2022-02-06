https://ria.ru/20220206/reysy-1771357891.html

Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве

Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве - РИА Новости, 06.02.2022

Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве

Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло". РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T19:38

2022-02-06T19:38

2022-02-06T19:38

россия

общество

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло".Согласно информации, в аэропорту "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в аэропорту "Домодедово" задержаны семь рейсов, а в аэропорту "Шереметьево" отменены 10 рейсов и задержаны 12.

https://ria.ru/20220203/yuar-1770822277.html

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россия, общество, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)