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Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве
Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве - РИА Новости, 06.02.2022
Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве
Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло". РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:38
2022-02-06T19:38
2022-02-06T19:38
россия
общество
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло".Согласно информации, в аэропорту "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в аэропорту "Домодедово" задержаны семь рейсов, а в аэропорту "Шереметьево" отменены 10 рейсов и задержаны 12.
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россия, общество, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)
Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве
"Яндекс.Табло": 36 рейсов задержали или отменили в трех столичных аэропортах в воскресенье