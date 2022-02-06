Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/reysy-1771357891.html
Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве
Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве - РИА Новости, 06.02.2022
Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве
Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло". РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T19:38
2022-02-06T19:38
россия
общество
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло".Согласно информации, в аэропорту "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в аэропорту "Домодедово" задержаны семь рейсов, а в аэропорту "Шереметьево" отменены 10 рейсов и задержаны 12.
https://ria.ru/20220203/yuar-1770822277.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт)
19:38 06.02.2022
 
Более 35 рейсов задержали или отменили в воскресенье в аэропортах в Москве

"Яндекс.Табло": 36 рейсов задержали или отменили в трех столичных аэропортах в воскресенье

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 35 авиарейсов задержаны или отменены 6 февраля в трех столичных аэропортах, следует из данных "Яндекс.Табло".
Согласно информации, в аэропорту "Внуково" четыре рейса задержаны, три отменены, в аэропорту "Домодедово" задержаны семь рейсов, а в аэропорту "Шереметьево" отменены 10 рейсов и задержаны 12.
Международный аэропорт Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 16:41Туризм
Из России в ЮАР снова могут появиться прямые рейсы
 
РоссияОбществоШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала