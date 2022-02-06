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США назвали прием Украины в НАТО самоубийством
Американский разведчик описал сценарий войны России и США - РИА Новости, 06.02.2022
США назвали прием Украины в НАТО самоубийством
Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством, заявил в статье для RT бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T21:28
2022-02-06T23:31
в мире
россия
сша
нато
восточная европа
ирак
украина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством, заявил в статье для RT бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.Он отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой "зонтик" постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию."Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма", — написал Риттер.В этом случае Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер. В подтверждение этих слов он привел недавнее решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса. Также он напомнил о словах Боба Уорка — замминистра обороны США при Бараке Обаме. В 2015 году военный заявил, что НАТО будет защищать территориальную целостность всех членов."Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы", — продолжил он.Разведчик пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабному вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер."Короче говоря, это будет разгром", — подчеркнул он.Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил."Даже если американские вооруженные силы могут противостоять российскому противнику (чего они не могут), им просто не хватает численности, чтобы выжить в любом длительном сражении или кампании", — продолжил Риттер.Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.Крмое того, разгром ждет и американские ВВС, привыкшие к легкодостижимому господству в воздухе в Ираке и Афганистане. Это невозможно в конфликте с Россией, учитывая ее силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер."В любой войне с Россией американские войска будут уничтожены в больших количествах", — написал он.В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям."Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине "священное обязательство" статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство", — подытожил Риттер.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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в мире, россия, сша, нато, восточная европа, ирак, украина
21:28 06.02.2022 (обновлено: 23:31 06.02.2022)
 
Американский разведчик описал сценарий войны России и США

Американский экс-разведчик Риттер заявил о разгроме армии США в случае войны с Россией

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством, заявил в статье для RT бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Он отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой "зонтик" постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.
"Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма", — написал Риттер.
В этом случае Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер. В подтверждение этих слов он привел недавнее решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса. Также он напомнил о словах Боба Уорка — замминистра обороны США при Бараке Обаме. В 2015 году военный заявил, что НАТО будет защищать территориальную целостность всех членов.
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"Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы", — продолжил он.
Разведчик пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабному вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.
"Короче говоря, это будет разгром", — подчеркнул он.
Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.
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"Даже если американские вооруженные силы могут противостоять российскому противнику (чего они не могут), им просто не хватает численности, чтобы выжить в любом длительном сражении или кампании", — продолжил Риттер.
Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.
Крмое того, разгром ждет и американские ВВС, привыкшие к легкодостижимому господству в воздухе в Ираке и Афганистане. Это невозможно в конфликте с Россией, учитывая ее силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.
"В любой войне с Россией американские войска будут уничтожены в больших количествах", — написал он.
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Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.
"Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине "священное обязательство" статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство", — подытожил Риттер.
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Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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