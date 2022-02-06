https://ria.ru/20220206/razgovor-1771373628.html
Беннет и Байден провели телефонный разговор
Беннет и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 06.02.2022
Беннет и Байден провели телефонный разговор
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент США Джо Байден провели вечером в воскресенье телефонный разговор, в котором обсудили Россию и Украину и... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T22:47
2022-02-06T22:47
2022-02-06T22:47
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент США Джо Байден провели вечером в воскресенье телефонный разговор, в котором обсудили Россию и Украину и ядерную программу Тегерана, сообщила канцелярия главы правительства."Лидеры двух стран обсудили региональные вызовы, особенно растущую иранскую агрессию и шаги по блокированию иранской ядерной программы. Они также обсудили ситуацию между Россией и Украиной", - говорится в сообщении канцелярии.Беннет также поздравил Байдена с операцией по ликвидации лидера ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), сказав, что мир стал безопаснее благодаря "смелой операции американских сил". Отмечается, что израильский премьер поблагодарил президента США за его неизменную поддержку Израиля, особенно в том, что касается американской поддержки системы ПРО "Железный купол".Премьер-министр Беннет пригласил президента Байдена с супругой посетить Израиль, и два лидера согласились поддерживать регулярные контакты.Палата представителей США в сентябре 2021 одобрила законопроект, которым выделяется 1 миллиард долларов на поддержку израильской системы ПРО "Железный купол".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220205/oruzhie-1771225967.html
https://ria.ru/20220206/izrail-1771332144.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, нафтали беннет, россия, украина, иран, исламское государство
Беннет и Байден провели телефонный разговор
Беннет и Байден обсудили по телефону Россию, Украину и ядерную программу Ирана