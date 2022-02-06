https://ria.ru/20220206/rak-1771299638.html

В Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи

В Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи - РИА Новости, 06.02.2022

В Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи

Еще два центра оказания онкологической помощи откроют в Москве в 2022 году, один на базе больницы № 40, второй в медкомплексе в Коммунарке, сообщается на... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T09:32

2022-02-06T09:32

2022-02-06T09:32

общество

москва

коммунарка (москва)

здоровье - общество

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763546704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb71b25a2e16f1507a93818780252489.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Еще два центра оказания онкологической помощи откроют в Москве в 2022 году, один на базе больницы № 40, второй в медкомплексе в Коммунарке, сообщается на портале мэра столицы."В Москве продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи, которые входят в структуру многопрофильных онкологических медучреждений. В 2021 году было открыто два новых центра: на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина и городской клинической онкологической больницы № 1. А в этом году заработает центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40 на Азовской улице и отделение центра амбулаторной онкологической помощи в медкомплексе в Коммунарке", - сообщается на сайте.Отмечается также, что в центрах сосредоточены все необходимые диагностические службы для постановки или исключения диагноза "онкология". Они оснащены высококлассным оборудованием.

https://ria.ru/20220204/rak-1771014302.html

москва

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, коммунарка (москва), здоровье - общество, онкология