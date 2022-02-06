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В Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи
В Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи - РИА Новости, 06.02.2022
В Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи
Еще два центра оказания онкологической помощи откроют в Москве в 2022 году, один на базе больницы № 40, второй в медкомплексе в Коммунарке, сообщается на... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T09:32
2022-02-06T09:32
общество
москва
коммунарка (москва)
здоровье - общество
онкология
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Еще два центра оказания онкологической помощи откроют в Москве в 2022 году, один на базе больницы № 40, второй в медкомплексе в Коммунарке, сообщается на портале мэра столицы."В Москве продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи, которые входят в структуру многопрофильных онкологических медучреждений. В 2021 году было открыто два новых центра: на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина и городской клинической онкологической больницы № 1. А в этом году заработает центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40 на Азовской улице и отделение центра амбулаторной онкологической помощи в медкомплексе в Коммунарке", - сообщается на сайте.Отмечается также, что в центрах сосредоточены все необходимые диагностические службы для постановки или исключения диагноза "онкология". Они оснащены высококлассным оборудованием.
https://ria.ru/20220204/rak-1771014302.html
москва
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общество, москва, коммунарка (москва), здоровье - общество, онкология
09:32 06.02.2022
 
В Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи

Власти: в Москве в 2022 году откроют еще два центра оказания онкологической помощи

© Depositphotos / DragosCondreaWВрач осматривает щитовидную железу пациентки
Врач осматривает щитовидную железу пациентки - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Depositphotos / DragosCondreaW
Врач осматривает щитовидную железу пациентки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Еще два центра оказания онкологической помощи откроют в Москве в 2022 году, один на базе больницы № 40, второй в медкомплексе в Коммунарке, сообщается на портале мэра столицы.
Москве продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи, которые входят в структуру многопрофильных онкологических медучреждений. В 2021 году было открыто два новых центра: на базе городской клинической больницы имени С.П. Боткина и городской клинической онкологической больницы № 1. А в этом году заработает центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40 на Азовской улице и отделение центра амбулаторной онкологической помощи в медкомплексе в Коммунарке", - сообщается на сайте.
Отмечается также, что в центрах сосредоточены все необходимые диагностические службы для постановки или исключения диагноза "онкология". Они оснащены высококлассным оборудованием.
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