https://ria.ru/20220206/putin-1771336651.html

До Запада дошло — Путин уже обыграл НАТО по Украине

The Spectator заявил о победе Путина над НАТО - РИА Новости, 06.02.2022

До Запада дошло — Путин уже обыграл НАТО по Украине

Президент России Владимир Путин одержал победу над США и НАТО, не предпринимая никаких действий против альянса, написал в The Spectator журналист Доминик Грин. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:42

2022-02-06T15:42

2022-02-06T16:44

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал победу над США и НАТО, не предпринимая никаких действий против альянса, написал в The Spectator журналист Доминик Грин."Владимиру Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. <…> НАТО уже разделена и бессильна", — заявил эксперт.Политика Соединенных Штатов по отношению к союзникам по альянсу создала кризис между Вашингтоном, Берлином и Парижем, считает Грин. Белый дом не стремится учитывать интересы союзников — в частности, амбиции французских властей быть главными в Европе и личные стремления немцев использовать более экологичные виды топлива.Автор материала уверен, что администрации Байдена нужно прежде всего изменить позицию по России: уважать и понимать Москву, а также избегать крайностей в политике.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220205/amerika-1771272371.html

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

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в мире, владимир путин, нато, россия, сша, франция, германия