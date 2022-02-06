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До Запада дошло — Путин уже обыграл НАТО по Украине
The Spectator заявил о победе Путина над НАТО - РИА Новости, 06.02.2022
До Запада дошло — Путин уже обыграл НАТО по Украине
Президент России Владимир Путин одержал победу над США и НАТО, не предпринимая никаких действий против альянса, написал в The Spectator журналист Доминик Грин. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:42
2022-02-06T16:44
в мире
владимир путин
нато
россия
сша
франция
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал победу над США и НАТО, не предпринимая никаких действий против альянса, написал в The Spectator журналист Доминик Грин."Владимиру Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. &lt;…&gt; НАТО уже разделена и бессильна", — заявил эксперт.Политика Соединенных Штатов по отношению к союзникам по альянсу создала кризис между Вашингтоном, Берлином и Парижем, считает Грин. Белый дом не стремится учитывать интересы союзников — в частности, амбиции французских властей быть главными в Европе и личные стремления немцев использовать более экологичные виды топлива.Автор материала уверен, что администрации Байдена нужно прежде всего изменить позицию по России: уважать и понимать Москву, а также избегать крайностей в политике.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220205/amerika-1771272371.html
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в мире, владимир путин, нато, россия, сша, франция, германия
15:42 06.02.2022 (обновлено: 16:44 06.02.2022)
 
The Spectator заявил о победе Путина над НАТО

The Spectator World: НАТО проиграла Путину из-за кризиса между США и Европой

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал победу над США и НАТО, не предпринимая никаких действий против альянса, написал в The Spectator журналист Доминик Грин.
"Владимиру Путину не нужно вводить войска на Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. <…> НАТО уже разделена и бессильна", — заявил эксперт.
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Политика Соединенных Штатов по отношению к союзникам по альянсу создала кризис между Вашингтоном, Берлином и Парижем, считает Грин. Белый дом не стремится учитывать интересы союзников — в частности, амбиции французских властей быть главными в Европе и личные стремления немцев использовать более экологичные виды топлива.
Автор материала уверен, что администрации Байдена нужно прежде всего изменить позицию по России: уважать и понимать Москву, а также избегать крайностей в политике.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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