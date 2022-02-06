https://ria.ru/20220206/putin-1771306717.html

Путин поговорил по телефону с президентом Южной Осетии

Путин поговорил по телефону с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 06.02.2022

Путин поговорил по телефону с президентом Южной Осетии

Президент России Владимир Путин тепло поздравил по телефону президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, обсудили также развитие двусторонних... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T10:53

2022-02-06T10:53

2022-02-06T11:21

владимир путин

политика

южная осетия

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поздравил по телефону президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, обсудили также развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения", - говорится в сообщении.Кроме того, президенты обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений и условились продолжать контакты на различных уровнях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/gruziya-1770861303.html

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владимир путин, политика, южная осетия, россия