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Путин поговорил по телефону с президентом Южной Осетии
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 06.02.2022
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Осетии
Президент России Владимир Путин тепло поздравил по телефону президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, обсудили также развитие двусторонних... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T10:53
2022-02-06T10:53
2022-02-06T11:21
владимир путин
политика
южная осетия
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поздравил по телефону президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения, обсудили также развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения", - говорится в сообщении.Кроме того, президенты обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений и условились продолжать контакты на различных уровнях.
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владимир путин, политика, южная осетия, россия
10:53 06.02.2022 (обновлено: 11:21 06.02.2022)
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Осетии
Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения