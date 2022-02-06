Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами "вышла из-под контроля"

"Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем... У них намного больше людей, чем у нас, сотрудников полиции, и я указал шефу, что мы должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий", - заявил мэр в эфире радиостанции 580 CFRA.