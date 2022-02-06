Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами "вышла из-под контроля"
Мэр Оттавы Уотсон: ситуация с протестами в центре города "вышла из-под контроля"
Протесты против коронавирусных ограничений в Оттаве
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.
"Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем... У них намного больше людей, чем у нас, сотрудников полиции, и я указал шефу, что мы должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий", - заявил мэр в эфире радиостанции 580 CFRA.
Он рассказал о деревянной конструкции, возведенной в парке Конфедерации в центральной части города, которая стала "общественной кухней" и "точкой сбора". Уотсон отметил, что ранее требовалось приложить больше усилий, чтобы предотвратить это.
Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.
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