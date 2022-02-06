Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/protesty-1771364657.html
Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами "вышла из-под контроля"
Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами "вышла из-под контроля" - РИА Новости, 06.02.2022
Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами "вышла из-под контроля"
Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T20:50
2022-02-06T20:50
в мире
оттава
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771345004_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_00277eef88802fddcbd90e23c0a9e482.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.Он рассказал о деревянной конструкции, возведенной в парке Конфедерации в центральной части города, которая стала "общественной кухней" и "точкой сбора". Уотсон отметил, что ранее требовалось приложить больше усилий, чтобы предотвратить это.Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.
https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html
оттава
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771345004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e77ac773e4ad4de93138d528c1dcd0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оттава, канада
20:50 06.02.2022
 
Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами "вышла из-под контроля"

Мэр Оттавы Уотсон: ситуация с протестами в центре города "вышла из-под контроля"

© REUTERS / Blair GableПротесты против коронавирусных ограничений в Оттаве
Протесты против коронавирусных ограничений в Оттаве - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Blair Gable
Протесты против коронавирусных ограничений в Оттаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон заявил, что ситуация в центре города на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.

"Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем... У них намного больше людей, чем у нас, сотрудников полиции, и я указал шефу, что мы должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий", - заявил мэр в эфире радиостанции 580 CFRA.

Он рассказал о деревянной конструкции, возведенной в парке Конфедерации в центральной части города, которая стала "общественной кухней" и "точкой сбора". Уотсон отметил, что ранее требовалось приложить больше усилий, чтобы предотвратить это.
Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.
Участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Виннипеге, Канада - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 02:27
В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих
 
В миреОттаваКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала